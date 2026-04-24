MC Torque y Boston River abren una fecha del Apertura dónde puede haber campeón

Con el choque entre MC Torque y Boston River en el Estadio Charrúa, este viernes estará comenzando la antepenúltima fecha del Torneo Apertura, que se extenderá hasta el lunes. Racing, si se dan una serie de resultados, puede ser campeón el domingo.
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Para que esto suceda, el equipo dirigido por Chambian deberá ganar en su visita a Melo y aguardar que tanto Deportivo Maldonado como Peñarol pierdan sus encuentros ante Albion y Wanderers respectivamente.
Central Español buscará volver a la senda del triunfo cuando visite a Cerro que necesita los puntos para salir del pozo. Quien también está comprometido, Danubio, visita a Nacional en el Gran Parque Central. Por la zona baja, otro de los equipos que necesita sumar es Progreso, que enfrentará a Defensor Sporting.
Así va la fecha 13 del Apertura
Viernes 24 de abril
19:30 - MC Torque vs Boston River
- Estadio Charrúa
- Leandro Lasso - Javier Feres (VAR)
Sábado 25 de abril
12:00 - Juventud vs Liverpool
- Parque Artigas
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
15:30 - Deportivo Maldonado vs Albion
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)
19:00 - Nacional vs Danubio
- Gran Parque Central
- Mathías de Armas - Antonio García (VAR)
Domingo 26 de abril
10:00 - Central Español vs Cerro
- Parque Palermo
- Esteban Ostojich - Andrés Matonte (VAR)
15:30 - Cerro Largo vs Racing
- Estadio Ubilla de Melo
- Gustavo Tejera - Jonathan Fuentes (VAR)
19:00 - Wanderers vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Leodán González - Daniel Rodríguez (VAR)
Lunes 27 de abril
19:30 - Defensor Sporting vs Progreso
- Estadio Franzini
- Augusto Olmos - Yimmy Álvarez (VAR)