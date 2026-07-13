Amazonas FC despidió a Coelho con video de sus errores y el jugador les salió al cruce

Leo Coelho también utilizó sus redes para expresarse y puntualizó que la salida del club se debe a "falta de pagos de salario" y denunció que el Amazonas le debe poco más de 8.000.000 de Reales en salarios y deudas. Además, remarcó que jugó el 100% de los partidos como titular en 39 encuentros, con dos goles y una asistencia, siendo el mejor zaguero del campeonato amazonense.

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