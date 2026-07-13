Amazonas FC despidió a Coelho con video de sus errores y el jugador les salió al cruce

Un hecho insólito sucedió en el fútbol del ascenso brasilero, cuando el Amazonas FC anunció la salida del futbolista Leo Coelho (quien supo jugar en Peñarol y Nacional), con una publicación en la que muestra alguno de sus errores durante los encuentros.
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En su mensaje, el club brasilero muestra cuatro jugadas puntuales en la que el zaguero de 39 años comete errores que al club le cuesta caro. Esta publicación generó muchas críticas e incluso el propio futbolista le salió al cruce.
Leo Coelho también utilizó sus redes para expresarse y puntualizó que la salida del club se debe a "falta de pagos de salario" y denunció que el Amazonas le debe poco más de 8.000.000 de Reales en salarios y deudas. Además, remarcó que jugó el 100% de los partidos como titular en 39 encuentros, con dos goles y una asistencia, siendo el mejor zaguero del campeonato amazonense.