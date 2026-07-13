En 2025 los accidentes laborales dejaron de crecer, indica informa del MTSS

Si bien entre 2014 y 2019 la incidencia de la accidentalidad laboral presentó una disminución acumulada de 23%, entre 2021 y 2024 el incremento acumulado fue de 18%, agrega.

Políticas públicas en el trabajo

Por su parte, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, destacó el efecto de las políticas públicas y sostuvo que la detención del crecimiento demuestra la efectividad de un Estado presente en el territorio y la importancia del trabajo tripartito a través del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

De todas formas, advirtió, no todos los sectores presentaron comportamientos similares. Al respecto, señaló que hubo un incremento del número de siniestros de tránsito en el trabajo. En este sentido, señaló que es necesario atender la precarización en sectores como el transporte de carga, los servicios de reparto y el transporte de pasajeros.

Rol del MTSS

Castillo, por su parte, señaló que, tras un año de la implementación de la campaña impulsada junto con el Banco de Seguros del Estado (BSE), se logró frenar el aumento de los siniestros. Este resultado refleja el compromiso por brindar respuestas concretas a los trabajadores, indicó.

Asimismo, sostuvo que este logro se basa en la formación, la capacitación y el despliegue territorial. El desafío es redoblar los esfuerzos de fiscalización y concientización para consolidar un descenso sostenido de las cifras, asociando el empleo a la preservación de la vida.