En 2025 los accidentes laborales dejaron de crecer, indica informa del MTSS

Trabajar hoy es más seguro que al fin de la pandemia. Así se desprende del informe sobre evolución de los accidentes de trabajo entre 2014 y 2025, presentado este lunes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los datos muestran que, en 2025, la incidencia de la siniestralidad laboral paró de crecer por primera vez desde la pandemia.
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Este logro se basa en la presencia del Estado en el territorio y el trabajo tripartito, señaló el ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Según revela el informe, en 2025, por primera vez desde la pandemia, la incidencia de los accidentes laborales dejó de aumentar. La cifra se ubicó en 3.006 siniestros por cada 100.000 cotizantes, cifra compatible con una posible estabilización del indicador.
Si bien entre 2014 y 2019 la incidencia de la accidentalidad laboral presentó una disminución acumulada de 23%, entre 2021 y 2024 el incremento acumulado fue de 18%, agrega.
Políticas públicas en el trabajo
Por su parte, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, destacó el efecto de las políticas públicas y sostuvo que la detención del crecimiento demuestra la efectividad de un Estado presente en el territorio y la importancia del trabajo tripartito a través del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo.
De todas formas, advirtió, no todos los sectores presentaron comportamientos similares. Al respecto, señaló que hubo un incremento del número de siniestros de tránsito en el trabajo. En este sentido, señaló que es necesario atender la precarización en sectores como el transporte de carga, los servicios de reparto y el transporte de pasajeros.
Rol del MTSS
Castillo, por su parte, señaló que, tras un año de la implementación de la campaña impulsada junto con el Banco de Seguros del Estado (BSE), se logró frenar el aumento de los siniestros. Este resultado refleja el compromiso por brindar respuestas concretas a los trabajadores, indicó.
Asimismo, sostuvo que este logro se basa en la formación, la capacitación y el despliegue territorial. El desafío es redoblar los esfuerzos de fiscalización y concientización para consolidar un descenso sostenido de las cifras, asociando el empleo a la preservación de la vida.