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Deportes Sinner | Zverev | Grand Slam

se fue el tercero de la temporada

Sinner defendió el título en Wimbledon y Noskova entró en la historia

Finalizó Wimbledon en dónde Sinner venció a Zverev, obteniendo su segundo título en suelo ingles. Noskova derrotó a Muchova y obtuvo su primer Grand Slam.

Noskova y Sinner campeones de Wimbledon.
Noskova y Sinner campeones de Wimbledon.
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Este fin de semana finalizó el tercer Grand Slam de la temporada del tenis, cuando se dieron a conocer los campeones tanto del cuadro masculino como del femenino de Wimbledon. Jannik Sinner y Linda Noskova se quedaron con los trofeos en el césped londinense.

El domingo, Jannik Sinner se impuso ante el actual segundo tenista en el ranking de la ATP, Alexander Zverev. Luego de perder el primer set por 7-6, el italiano se repuso para llevarse el partido con parciales de 7-6, 6-3 y 6-4, logrando defender con éxito el título obtenido el año pasado.

Con esta consagración, el tenista de 24 años se hizo con su quinto título en un Grand Slam, alcanzando por segundo año consecutivo en la catedral inglesa. Además, en ese 2026 disputó 6 finales (5 en M1000 y 1 en Wimbledon), ganando las seis de ellas.

Noskova y su primer Grand Slam

El sábado se jugó una final que era inédita, y fuera cuál fuera el resultado, iba a pasar a la historia. La checa Linda Noskova se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova, obteniendo así su primer título en Wimbledon y de un Grand Slam.

La tenista checa de 21 años, consiguió su 3er título de su carrera, además de alcanzar el 7° puesto del ranking WTA, siendo este el mejor lugar hasta el momento.

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