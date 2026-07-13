Este fin de semana finalizó el tercer Grand Slam de la temporada del tenis, cuando se dieron a conocer los campeones tanto del cuadro masculino como del femenino de Wimbledon. Jannik Sinner y Linda Noskova se quedaron con los trofeos en el césped londinense.
se fue el tercero de la temporada
Sinner defendió el título en Wimbledon y Noskova entró en la historia
Finalizó Wimbledon en dónde Sinner venció a Zverev, obteniendo su segundo título en suelo ingles. Noskova derrotó a Muchova y obtuvo su primer Grand Slam.