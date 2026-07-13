Sinner defendió el título en Wimbledon y Noskova entró en la historia

Noskova y su primer Grand Slam

El sábado se jugó una final que era inédita, y fuera cuál fuera el resultado, iba a pasar a la historia. La checa Linda Noskova se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 a su compatriota Karolina Muchova, obteniendo así su primer título en Wimbledon y de un Grand Slam.

La tenista checa de 21 años, consiguió su 3er título de su carrera, además de alcanzar el 7° puesto del ranking WTA, siendo este el mejor lugar hasta el momento.