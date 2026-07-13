Colonización abrió llamado para participar en Polo Lechero en la estancia María Dolores

Prioridades de Colonización

La convocatoria está dirigida a la conformación de unidades de producción familiar y, dentro de los requisitos, se priorizará a quienes tengan una carga animal ajustada a la capacidad de las fracciones y que, además de tierra, requieran de una vivienda. El llamado finalizará el 14 de agosto.

Se dará preferencia a personas jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo, productores familiares y asalariados rurales de la zona.

Gremiales apoyan

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, afirmó que todas las gremiales lecheras apoyan el emprendimiento y remarcó que se trata de un instrumento pensado para las próximas generaciones. Por este motivo, “hoy es un día de fiesta para Uruguay”.

Valoró especialmente que las personas deseen afincarse en la tierra y explicó que los predios que otorgará el Instituto Nacional de Colonización (INC) superan las mínimas dimensiones que ha diagnosticado el Inale para garantizar una vida digna en el medio rural.

"Una esperanza"

Por su parte, el presidente del INC, Alejandro Henry, por su parte, subrayó que, con este llamado, “se abre la esperanza de seis familias”.

Remarcó que “aquí no se le da la tierra a nadie, lo que se le da es una oportunidad de trabajar”. Dijo que serán familias que se radicarán en el predio, y que en el próximo otoño ya estarán remitiendo leche a las plantas industriales de la zona.

Explicó que estos productores estarán estratégicamente ubicados cerca de dos plantas de procesamiento de leche; y añadió que este emprendimiento trabaja desde la institucionalidad agropecuaria, pero también con Mevir, UTE, Antel, Banco República, para el logro del éxito en los proyectos.

Expresó que, culminado el proyecto de campo de forraje, en su primera zafra las 1.188 hectáreas plantadas por las gremiales lecheras alcanzaron una producción de 6.000 toneladas de maíz.