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Sociedad estancia | María Dolores |

desarrollo rural

Colonización abrió llamado para participar en Polo Lechero en la estancia María Dolores

El llamado de Colonización está dirigido a productores jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo, asalariados rurales y productores familiares.

Fratti y autoridades de Colonización durante el llamado.

Fratti y autoridades de Colonización durante el llamado.

 Federico Rodríguez / Presidencia
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El Instituto Nacional de Colonización (INC) abrió un llamado a aspirantes para participar en el Polo de Desarrollo Lechero en la ex estancia María Dolores, al sur del departamento de Florida. Tendrán prioridad productores jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo y asalariados rurales, así como a pequeños productores familiares.

“Hoy se abre la esperanza para seis familias”, dijo el presidente del INC, Alejandro Henry, en la presentación del llamado.

Destacó el jerarca que el llamado abre la oportunidad para colonizar seis fracciones lecheras independientes que comprenden vivienda, sala de ordeñe y espacios de acopio, ubicadas a 11 kilómetros de San Ramón y a 16 de Chamizo, en Camino Río Viejo y ruta 12. Las extensiones de tierra van de 115 a 177 hectáreas, lo que posibilita, agregó, un adecuado manejo intensivo, la rotación para los cultivos de forraje y garantiza una adecuada calidad de vida para las familias.

Prioridades de Colonización

La convocatoria está dirigida a la conformación de unidades de producción familiar y, dentro de los requisitos, se priorizará a quienes tengan una carga animal ajustada a la capacidad de las fracciones y que, además de tierra, requieran de una vivienda. El llamado finalizará el 14 de agosto.

Se dará preferencia a personas jóvenes, mujeres, personas con menores a cargo, productores familiares y asalariados rurales de la zona.

Gremiales apoyan

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, afirmó que todas las gremiales lecheras apoyan el emprendimiento y remarcó que se trata de un instrumento pensado para las próximas generaciones. Por este motivo, “hoy es un día de fiesta para Uruguay”.

Valoró especialmente que las personas deseen afincarse en la tierra y explicó que los predios que otorgará el Instituto Nacional de Colonización (INC) superan las mínimas dimensiones que ha diagnosticado el Inale para garantizar una vida digna en el medio rural.

"Una esperanza"

Por su parte, el presidente del INC, Alejandro Henry, por su parte, subrayó que, con este llamado, “se abre la esperanza de seis familias”.

Remarcó que “aquí no se le da la tierra a nadie, lo que se le da es una oportunidad de trabajar”. Dijo que serán familias que se radicarán en el predio, y que en el próximo otoño ya estarán remitiendo leche a las plantas industriales de la zona.

Explicó que estos productores estarán estratégicamente ubicados cerca de dos plantas de procesamiento de leche; y añadió que este emprendimiento trabaja desde la institucionalidad agropecuaria, pero también con Mevir, UTE, Antel, Banco República, para el logro del éxito en los proyectos.

Expresó que, culminado el proyecto de campo de forraje, en su primera zafra las 1.188 hectáreas plantadas por las gremiales lecheras alcanzaron una producción de 6.000 toneladas de maíz.

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