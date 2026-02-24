Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Apertura |

La cuarta del Apertura

Andrés Matonte arbitrará el clásico: estas son todas las designaciones

El choque entre Nacional y Peñarol tendrá lugar este domingo 1 de marzo a partir de las 19:30 en el Gran Parque Central.

Andrés Matonte el árbitro clásico.

Este jueves un partido dará inicio a la cuarta fecha del Torneo Apertura, que tendrá como gran atractivo, el choque clásico entre Peñarol y Nacional el cuál se disputará el domingo 1 de marzo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central.

El Colegio de Árbitros designó a Andrés Matonte como el árbitro principal del encuentro, quien estará acompañado por Agustín Berisso y Héctor Bergalo en los laterales y a Daniel Rodríguez como el cuarto árbitro. En el VAR estarán Leodan González junto a Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Este será el quinto clásico para el árbitro de 37 años, todos en los torneos Clausura. El primero fue en la final del Clausura 2019, cuando Nacional venció a Peñarol 2 a 0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

Los siguientes dos clásicos fueron en el Estadio Campeón del Siglo, en los años 2021 y 2022, ambos finalizaron en empate sin goles. El último clásico que dirigió Matonte fue en el año 2022 en el Gran Parque Central, en dónde Nacional venció 3 a 1 a Peñarol con goles de Mathías Laborda, Luis Suárez y Camilo Cándido, mientras Kevin Méndez convirtió para Peñarol.

Árbitros fecha 4 del Apertura

El Colegio de Árbitros designó a las siguientes ternas para la cuarta fecha.

Jueves 26 de febrero

20:00 - MC Torque vs Defensor Sporting

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Guerra - Yimmy Álvarez (VAR)

Viernes 27 de febrero

20:00 - Cerro vs Boston River

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Hernán Heras - Diego Riveiro (VAR)

Sábado 28 de febrero

09:45 - Albion vs Racing

  • Estadio Luis Franzini
  • Anahí Fernández - Daniel Fedorczuk (VAR)

17:00 - Danubio vs Progreso

  • Jardines del Hipódromo
  • Javier Feres - Antonio García (VAR)

20:00 - Central Español vs Wanderers

  • Parque Palermo
  • Augusto Olmos - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 1 de marzo

09:45 - Liverpool vs Cerro Largo

  • Parque Viera
  • Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Nacional vs Peñarol

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Leodán González (VAR)

Lunes 2 de marzo

20:00 - Deportivo Maldonado vs Juventud

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Gustavo Tejera - Chrsitian Ferreyra (VAR)

