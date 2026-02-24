Andrés Matonte arbitrará el clásico: estas son todas las designaciones

Este jueves un partido dará inicio a la cuarta fecha del Torneo Apertura, que tendrá como gran atractivo, el choque clásico entre Peñarol y Nacional el cuál se disputará el domingo 1 de marzo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Colegio de Árbitros designó a Andrés Matonte como el árbitro principal del encuentro, quien estará acompañado por Agustín Berisso y Héctor Bergalo en los laterales y a Daniel Rodríguez como el cuarto árbitro. En el VAR estarán Leodan González junto a Diego Riveiro y Nicolás Tarán.
Este será el quinto clásico para el árbitro de 37 años, todos en los torneos Clausura. El primero fue en la final del Clausura 2019, cuando Nacional venció a Peñarol 2 a 0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.
Los siguientes dos clásicos fueron en el Estadio Campeón del Siglo, en los años 2021 y 2022, ambos finalizaron en empate sin goles. El último clásico que dirigió Matonte fue en el año 2022 en el Gran Parque Central, en dónde Nacional venció 3 a 1 a Peñarol con goles de Mathías Laborda, Luis Suárez y Camilo Cándido, mientras Kevin Méndez convirtió para Peñarol.
Árbitros fecha 4 del Apertura
El Colegio de Árbitros designó a las siguientes ternas para la cuarta fecha.
Jueves 26 de febrero
20:00 - MC Torque vs Defensor Sporting
- Estadio Charrúa
- Esteban Guerra - Yimmy Álvarez (VAR)
Viernes 27 de febrero
20:00 - Cerro vs Boston River
- Estadio Luis Tróccoli
- Hernán Heras - Diego Riveiro (VAR)
Sábado 28 de febrero
09:45 - Albion vs Racing
- Estadio Luis Franzini
- Anahí Fernández - Daniel Fedorczuk (VAR)
17:00 - Danubio vs Progreso
- Jardines del Hipódromo
- Javier Feres - Antonio García (VAR)
20:00 - Central Español vs Wanderers
- Parque Palermo
- Augusto Olmos - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 1 de marzo
09:45 - Liverpool vs Cerro Largo
- Parque Viera
- Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Nacional vs Peñarol
- Gran Parque Central
- Andrés Matonte - Leodán González (VAR)
Lunes 2 de marzo
20:00 - Deportivo Maldonado vs Juventud
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Gustavo Tejera - Chrsitian Ferreyra (VAR)