Peñarol acelera la recuperación de varios jugadores y el Indio Fernández está a la orden

LLegó Fernández y está a la orden

Roberto Fernández llegó a Uruguay este lunes de noche para incorporarse al plantel de Peñarol, un paso en su carrera que “significa mucho” y que le permitirá “reinventarse, arrancar de cero y meterle para adelante” tras haber descendido con Godoy Cruz en Argentina.

“Es un orgullo, un sueño, poder jugar en un grande de mi país. Es algo que soñé siempre y estoy muy contento”, dijo el mediocampista de 27 años a El Espectador, quien tuvo que elegir entre el equipo carbonero y Belgrano de Córdoba, que también lo quería.

“Cuando arrancaron las negociaciones tenía que arreglarlo con el club y cuando la decisión llegó a mí, elegí acá porque era un sueño para mí”, comentó el futbolista formado en Fénix, quien está “recontra contento” de reencontrarse con su amigo Leonardo Fernández.

“Hice una muy buena pretemporada y he jugado. Voy a estar a disposición del cuerpo técnico para sumar desde donde me toque”, expresó.

“Primero quiero conocer a mis compañeros, estar ahí con todos, y después veremos y trataremos de sumar mis características”, agregó Fernández, quien tuvo “una charla breve” con Diego Aguirre. “Me transmitió tranquilidad y que estaba contento de poder contar conmigo”, dijo.

El Indio firmó un contrato de tres temporadas, Peñarol hizo una inversión de 1.500.000 dólares por el 60% del pase y estará a la orden de cara al clásico del próximo domingo en el Gran Parque Central.