Peñarol acelera la recuperación de varios jugadores y el Indio Fernández está a la orden

Peñarol continúa la preparación para el partido clásico del próximo domingo a jugarse en el Gran Parque Central a partir de la hora 19:30. Luego de la sufrida victoria ante Deportivo Maldonado, el técnico Diego Aguirre y la sanidad esperan contar para el juego ante Nacional con jugadores que hasta este fin de semana estuvieron al margen por diferentes lesiones. Tal es el caso del argentino Franco Escobar, Maximiliano Olivera y Eduardo Darias.
Por su parte, Jesús Trindade salió el domingo a los 82 minutos y una vez sentado en el banco de suplentes se lo pudo ver con hielo en el posterior de la pierna izquierda y se espera su evolución de cara al clásico del domingo.
Son varios los jugadores que no han podido estar a la orden y fueron evolucionando en los últimos días. Habrá que ver si el entrenador los manda a la cancha en un partido tan importante como el del domingo.
LLegó Fernández y está a la orden
Roberto Fernández llegó a Uruguay este lunes de noche para incorporarse al plantel de Peñarol, un paso en su carrera que “significa mucho” y que le permitirá “reinventarse, arrancar de cero y meterle para adelante” tras haber descendido con Godoy Cruz en Argentina.
“Es un orgullo, un sueño, poder jugar en un grande de mi país. Es algo que soñé siempre y estoy muy contento”, dijo el mediocampista de 27 años a El Espectador, quien tuvo que elegir entre el equipo carbonero y Belgrano de Córdoba, que también lo quería.
“Cuando arrancaron las negociaciones tenía que arreglarlo con el club y cuando la decisión llegó a mí, elegí acá porque era un sueño para mí”, comentó el futbolista formado en Fénix, quien está “recontra contento” de reencontrarse con su amigo Leonardo Fernández.
“Hice una muy buena pretemporada y he jugado. Voy a estar a disposición del cuerpo técnico para sumar desde donde me toque”, expresó.
“Primero quiero conocer a mis compañeros, estar ahí con todos, y después veremos y trataremos de sumar mis características”, agregó Fernández, quien tuvo “una charla breve” con Diego Aguirre. “Me transmitió tranquilidad y que estaba contento de poder contar conmigo”, dijo.
El Indio firmó un contrato de tres temporadas, Peñarol hizo una inversión de 1.500.000 dólares por el 60% del pase y estará a la orden de cara al clásico del próximo domingo en el Gran Parque Central.