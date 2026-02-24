Nacional: Viera duda en poner un tercer volante o colocar un equipo más ofensivo

La semana previa al clásico es distinta a todas. Para los hinchas, para los periodistas y sin lugar a dudas para los jugadores y el cuerpo técnico. Nacional trabaja bajo el mando de Jadson Viera desde aeste lunes, avisorando lo que será el partido del domingo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Todo hace pensar que se vienen cambios en el tricolor, no solo de nombres sino también de sistema táctico. Es muy probable que Mauricio Vera, la flamante incorporación que llegó hace pocos días de Universidad de Concepción de Chile, se maeta en la mitad de la cancha con Lucas Rodríguez y Luciano Boggio.
También sería el estreno en esta temporada de Camilo Cándido, quien iba a ser titular el pasado fin de semana y por una pequeña molestia no estuvo a la orden, pero se prevee, que llegará al 100% el próximo domingo.
Pero al pasar a tres volantes, llevaría a que el entrenador modifique de mitad de cancha hacia arriba. ¿Jugará con dos punteros y un 9? ¿Jugara con un enganche y dos nueves? Son todas interrogantes que se planteal a comienzos de semana.
El argentino Vera con chance
Adelantar un probable equipo para enfrentar el domingo a Peñarol en el Gran Parque Central es muy difícil. Lo que si se puede hacer son algunas proyecciones. En el arco estará Luis Mejía, en el lateral derecho Juan de Dios Pintado se ganó su lugar ante Progreso, Sebastián Coates y Julián Millán estarán seguro y en el lateral izquierdo entrarí Cándido por el juvenil Federico Bais.
Como decíamos anteriormente, jugarían tres volante en el medio campo, Rodriguez, Vera y Boggio por lo cual habrá que esperar para saber quienes serán los compañeros de Maximiliano Gómez en ofensiva.
Maxi Silvera de gran segundo tiempo el pasado fin de semana es una de las posibilidades. Tomás Verón Lupi también tiene chance al igual que Nicolas el Diente López.
Lo que si es seguro, que Nacional para este clásico carga una mochila importante. Obviamente no como la de la final de noviembre del año pasado, pero si tiene la posibilidad de salir a buscar los tres puntos y en caso de ganar el partido, le sacaría 4 puntos a su tradicional rival en el inicio del Apertura.