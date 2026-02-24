Nacional: Viera duda en poner un tercer volante o colocar un equipo más ofensivo

Pero al pasar a tres volantes, llevaría a que el entrenador modifique de mitad de cancha hacia arriba. ¿Jugará con dos punteros y un 9? ¿Jugara con un enganche y dos nueves? Son todas interrogantes que se planteal a comienzos de semana.

El argentino Vera con chance

Adelantar un probable equipo para enfrentar el domingo a Peñarol en el Gran Parque Central es muy difícil. Lo que si se puede hacer son algunas proyecciones. En el arco estará Luis Mejía, en el lateral derecho Juan de Dios Pintado se ganó su lugar ante Progreso, Sebastián Coates y Julián Millán estarán seguro y en el lateral izquierdo entrarí Cándido por el juvenil Federico Bais.

Como decíamos anteriormente, jugarían tres volante en el medio campo, Rodriguez, Vera y Boggio por lo cual habrá que esperar para saber quienes serán los compañeros de Maximiliano Gómez en ofensiva.

Maxi Silvera de gran segundo tiempo el pasado fin de semana es una de las posibilidades. Tomás Verón Lupi también tiene chance al igual que Nicolas el Diente López.

Lo que si es seguro, que Nacional para este clásico carga una mochila importante. Obviamente no como la de la final de noviembre del año pasado, pero si tiene la posibilidad de salir a buscar los tres puntos y en caso de ganar el partido, le sacaría 4 puntos a su tradicional rival en el inicio del Apertura.