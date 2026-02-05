Angulo: "Soy atrevido, me gusta el uno contra uno y suelo ganar"

Angulo contó que tuvo contacto directo con el entrenador Diego Aguirre, quien fue clave para que se concretara la negociación: “Hablé con él mientras se estaba negociando, me dijo que quería contar conmigo. Le agradecí mucho porque Peñarol es una gran institución, un equipo muy grande en todo el continente. Nos pusimos de acuerdo y acá estamos”.

El colombiano también dejó en claro que llega en condiciones físicas para sumarse de inmediato y competir por un lugar en el equipo. “Estoy para jugar. Hice la pretemporada con Talleres, no hay tiempo para esperar nada. Contento de estar ya y ojalá pueda estar el sábado”, dijo, en referencia al debut de Peñarol en el Torneo Apertura ante Montevideo City Torque.

Consultado sobre qué lo motivó a elegir al club carbonero, Angulo destacó tanto la historia como el presente deportivo del equipo. “Su historia, el momento del club. La oportunidad de pelear el título. Quiero ser campeón, quiero ganar y este es un club que lo hace”, remarcó con convicción.

"Soy un jugador muy atrevido"

A la hora de describirse como futbolista, el nuevo refuerzo de Aguirre aseguró que su principal virtud es el desequilibrio en ofensiva. “Soy un jugador muy atrevido dentro del campo, me gusta mucho el uno contra uno y suelo ganar. Me gusta meter muchas asistencias y terminar las jugadas en gol”, explicó.

“Se van a encontrar con un jugador muy rápido, fuerte en el uno contra uno, que asiste mucho a sus compañeros y va a ganar partidos”, agregó.

Angulo también reveló que habló con el exjugador aurinegro Sebastián Cristóforo, con quien compartió plantel en Central Córdoba, y que recibió una recomendación especial antes de viajar. “Pude hablar con él, me saludó cuando se dio la oportunidad. Me recomendó un par de cositas que me guardo para mí y me dijo que venía al más grande”, contó.

Por último, el colombiano fue consultado sobre si siguió el clásico final de la Supercopa Uruguaya, donde Peñarol se consagró campeón ante Nacional. “Estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar, muy pendiente, y pude ver a mis compañeros. Fue lindo. Son partidos que uno siempre quiere jugar”, expresó.

“Yo estoy disponible ya. Pasar los exámenes médicos jugar", cerró Angulo, quien llega con hambre de gloria y con el objetivo claro de meterse rápido en el equipo.