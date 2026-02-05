Nacional: Viera maneja cambios y Silvera estaría de arranque ante Boston

Otra posibilidad es cambiar el sistema y jugar con futbolistas por banda. Una de las chances sería sustituir a Nicolás López. Viera podría poner a Silvera por López y algún extremo para acompañar a Maximiliano Gómez y las alternativas serían Juan Cruz de los Santos Tomás Verón Lupi con el fin de formar un esquema 4-3-3.

La idea quedará definida en los próximos entrenamientos, pero está claro que Nacional debe de cambiar su sistema si pretende ser protagonista en el primer torneo del año.

Se perfila Bais

El colombiano Juan Pablo Patiño tiene un pie afuera de Nacional. Con la llegada de Camilo Cándido el cafetero no tendría lugar en el equipo de Viera y saldría a préstamo para un equipo de su país.

Lo concreto es que Cándido todavía no está pronto para debutar ya que llegó ayer a Montevideo y hace tiempo que no juega. Así las cosas, todo hace pensar que el entrenador coloque en el lateral izquierdo al juvenil de 18 años, Federico Bais. el zurdo dio muestras de sus buenas condiciones en la Copa de la Liga AUF, fue titular ante Deportes Concepción de Chile en el Gran Parque Central y también tomó minutos en el partido clásico por la final de la Supercopa Uruguaya.