Deportes Nacional | entrenador | Bais

Barajar y dar de nuevo

Nacional: Viera maneja cambios y Silvera estaría de arranque ante Boston

El entrenador albo piensa en un cambio de sistema para enfrentar al Sastre. El juvenil Federico Bais también ingresaría en el once inicial.

Maxi Silvera tiene gran chance de ser titular el domingo en Nacional.
Las derrotas siempre dejan secuelas y perder la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, dejó dudas en en el rendimiento de varios jugadores de Nacional. Por eso, y en el arranque del Torneo Apertura, se espera que el técnico Jadson Viera meta mano en el equipo buscando un mejor funcionamiento y mayor contundencia en ofensiva.

Lo cierto es el entrenador debe hacer un cambio: la salida de Carneiro. El delantero vio la segunda tarjeta amarilla a los 54 minutos del partido clásico y tiene que cumplir una fecha de suspensión, que será ante Boston River en el debut de la Liga AUF Uruguaya.

Son varios los nombres que están arriba de la mesa del entrenador. Uno es Maximiliano Silvera, quien le brinda muchos elementos importantes para el estilo de juego que busca Viera: presión, velocidad, ritmo e intensidad al momento de ofender al adversario.

Otra posibilidad es cambiar el sistema y jugar con futbolistas por banda. Una de las chances sería sustituir a Nicolás López. Viera podría poner a Silvera por López y algún extremo para acompañar a Maximiliano Gómez y las alternativas serían Juan Cruz de los Santos Tomás Verón Lupi con el fin de formar un esquema 4-3-3.

La idea quedará definida en los próximos entrenamientos, pero está claro que Nacional debe de cambiar su sistema si pretende ser protagonista en el primer torneo del año.

Se perfila Bais

El colombiano Juan Pablo Patiño tiene un pie afuera de Nacional. Con la llegada de Camilo Cándido el cafetero no tendría lugar en el equipo de Viera y saldría a préstamo para un equipo de su país.

Lo concreto es que Cándido todavía no está pronto para debutar ya que llegó ayer a Montevideo y hace tiempo que no juega. Así las cosas, todo hace pensar que el entrenador coloque en el lateral izquierdo al juvenil de 18 años, Federico Bais. el zurdo dio muestras de sus buenas condiciones en la Copa de la Liga AUF, fue titular ante Deportes Concepción de Chile en el Gran Parque Central y también tomó minutos en el partido clásico por la final de la Supercopa Uruguaya.

