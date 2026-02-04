Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Peñarol |

las leyes primeras

¿Quiénes serán los árbitros de la primera fecha del Apertura?

Javier Burgos dirigirá el partido entre Peñarol y MC Torque, mientras que Andrés Matonte estará al frente del choque entre Nacional y Boston River.

¿Quiénes serán los árbitros de la primera fecha del Apertura?

¿Quiénes serán los árbitros de la primera fecha del Apertura?

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Viernes 6 de febrero

19:00 - Albion vs Liverpool

  • Estadio Luis Franzini
  • Santiago Motta - Andrés Cunha

21:30 - Wanderers vs Defensor Sporting

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Richard Trinidad

Sábado 7 de febrero

17:00 - Progreso vs Central Español

  • Estadio Paladino
  • Hernán Heras - Daniel Fedorzcuk (VAR)

20:30 - Peñarol vs MC Torque

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Javier Burgos - Jonathan Fuentes (VAR)

Domingo 8 de febrero

09:45 - Juventud de Las Piedras vs Cerro Largo

  • Parque Artigas
  • Augusto Olmos - Leodán González (VAR)

17:00 - Racing vs Deportivo Maldonado

  • Parque Roberto
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

20:30 - Boston River vs Nacional

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 9 de febrero

20:00 - Cerro vs Danubio

  • Estadio Tróccoli
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar