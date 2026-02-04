¿Quiénes serán los árbitros de la primera fecha del Apertura?

Se acabó la espera y la primera fecha del Torneo Apertura toma forma. Luego de que la Mesa Ejecutiva fijara los detalles para los encuentros, este miércoles se dieron a conocer los árbitros que estarán en cada uno de ellos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Viernes 6 de febrero
19:00 - Albion vs Liverpool
- Estadio Luis Franzini
- Santiago Motta - Andrés Cunha
21:30 - Wanderers vs Defensor Sporting
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Richard Trinidad
Sábado 7 de febrero
17:00 - Progreso vs Central Español
- Estadio Paladino
- Hernán Heras - Daniel Fedorzcuk (VAR)
20:30 - Peñarol vs MC Torque
- Estadio Campeón del Siglo
- Javier Burgos - Jonathan Fuentes (VAR)
Domingo 8 de febrero
09:45 - Juventud de Las Piedras vs Cerro Largo
- Parque Artigas
- Augusto Olmos - Leodán González (VAR)
17:00 - Racing vs Deportivo Maldonado
- Parque Roberto
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)
20:30 - Boston River vs Nacional
- Estadio Campeones Olímpicos
- Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 9 de febrero
20:00 - Cerro vs Danubio
- Estadio Tróccoli
- Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)