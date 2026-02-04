Peñarol: el Indio Fernández es prioridad y Angulo llega este miércoles

Luego de que se confirme lo del colombiano, Peñarol apuntará a otro extremo. Nicolás Vallejo sigue siendo la novela del verano, pero lo concreto es que no hay avances y el jugador continúa en León de México.

Rodrigo Piñeiro, otro nombre que se manejó en las últimas semanas, no sería una opción en las charlas que manejaron los dirigentes con el entrenador Diego Aguirre.

La posibilidad de que Jonathan Rodríguez pegue la vuelta en este momento parece difícil. El jugador se viene recuperando de una lesión que le llevará entre dos o tres meses para poder jugar. En definitiva, la posibilidad del "Cabecita" Rodríguez quedaría para mitad de año.

El Indio Fernández la prioridad de Aguirre

Como se sabe Peñarol busca un volante mixto para terminar de cerrar el plantel para el 2026. El volante que busca el carbonero es el Indio Roberto Fernández, jugador de Godoy Cruz de Mendoza.

La dirigencia aurinegra hizo dos ofertas por el jugador para que llegara a préstamo y ambas fueron rechazadas por la dirigencia del Tomba. Es intención del equipo mendocino de vender por lo menos una parte de la ficha, algo que para Peñarol es difícil en este momento. Igualmente no está descartado su arribo al mirasol, aunque no está sencillo el tema.

"La prioridad es el Indio Fernández", dijo un consejero a Peñarol al ser consultado hace unos días por el volante uruguayo.

Herrera descartado para la primera fecha

El zaguero Nahuel Herrera está descartado para el inicio del Torneo Apertura. Peñarol debutará el próximo sábado ante Montevideo City Torque en el estadio Campeón del Siglo y el defensor no estará a la orden de Aguirre. Herrera salió lesionado en el clásico de la Supercopa, no se pudo recuperar y quedó al margen de este primer partido.