Aplastante victoria de Uruguay en el cierre de la gira por Asia

Tras una suspensión de más de media hora cuando el reloj marcaba el minuto 27 por tormenta eléctrica, el partido se reanudó. Nada más reiniciar, Maxi Araújo apareció para culminar una gran jugada colectiva y poner el segundo de Uruguay en su visita a India.

En el complemento el dominio continuó siendo del equipo celeste que amplió diferencias en el marcador a los 53 minutos cuando Darwin Núñez bajó la pelota de cabeza para que Rodrigo Zalazar se hiciera con ella y sacara un potente remate de media distancia que se metió contra el palo derecho del arco hindú.

El marcador iba a seguir ampliándose luego de que Federico Viñas metió una asistencia entre líneas fenomenal para que apareciera Maximiliano Araújo que definió para poner su segundo gol personal y cuarto de la selección.

Con los cambios y el refresque del equipo, de contragolpe iba a llegar la lotería. Pellistri salió por derecha aprovechando lo mal parado que quedó la defensa y mandó un centro para la aparición de Juan Manuel Sanabria que marcó el quinto tanto.

Para cerrar el encuentro, Rodrigo Aguirre se hizo de la pelota en la puerta del área, sacó un zurdazo brutal para colocar la pelota contra el ángulo superior derecho del arco de India, marcando el sexto tanto.

Uruguay

Thiago Cardozo; Nahitan Nández (45' Guillermo Varela), Santiago Mouriño, José María Giménez (63' Juan Rodríguez), Joaquín Piquerez (63' Juan Manuel Sanabria); Rodrigo Zalazar (63' Facundo Pellistri), Emiliano Martínez (45' Lucas Torreira), Rodrigo Bentancur (63' Facundo Bernal), Maximiliano Araújo; Darwin Núñez (63' Rodrigo Aguirre), Federico Viñas

DT: Diego Forlán

India

Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Pramveer (45' Bijoy Varghese), Anwar Ali, Akash Mishra, Anirudh Thapa, Lalengmawia Ralte, Manvir Singh, Ryan Williams, Edmund Lalrindika (45' Sahal Abdul Samad), Ashique Kuruniyan.

DT: Khalid Jamil