¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo de cara a la recta final?

La novedad es que tras el triunfo ante Progreso y caída del equipo ciudadano, Liverpool se trepó a lo más alto de la tabla con una unidad respecto a MC Torque y Peñarol que venció en un duelo directo a Racing. Además, Nacional empieza a ilusionarse con pelear hasta el final el Clausura ya que quedó junto a Deportivo Maldonado a tres puntos.