¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo de cara a la recta final?

Lo que también se entreveró fue la pelea para el último cupo de la Libertadores. Racing lo sigue ocupando pero Nacional quedó a tan solo una unidad y Wanderers lo acecha al quedar tres puntos por debajo.
En el descenso la cosa está que arde. Progreso y Danubio prácticamente condenados mientras que cinco equipos pelearán por quien ocupa el tercer cupo a la Segunda División.
Detalles de la novena fecha del Clausura
Resultados
- Liverpool 3-2 Progreso
- Albion 3-2 Defensor Sporting
- Deportivo Maldonado 3-0 Central Español
- Danubio 2-1 Cerro Largo
- Boston River 0-0 Juventud
- Cerro 0-2 Wanderers
- Racing 0-1 Peñarol
- Nacional 2-0 MC Torque
Posiciones Clausura
- Liverpool - 20
- MC Torque - 19
- Peñarol - 19
- Deportivo Maldonado - 17
- Nacional - 17
- Wanderers - 15
- Juventud - 14
- Cerro - 14
- Racing - 12
- Progreso - 12
- Boston River - 9
- Defensor Sporting - 8
- Danubio - 7
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
- Albion - 3
Tabla Anual
- Peñarol - 62
- Deportivo Maldonado - 58
- MC Torque - 54
- Racing - 53
- Nacional - 52
- Wanderers - 50
- Liverpool - 49
- Central Español - 38
- Albion - 37
- Juventud - 37
- Defensor Sporting - 35
- Cerro Largo - 33
- Cerro - 32
- Boston River - 31
- Danubio - 29
- Progreso - 28
Descenso: Progreso 0.985 (67 pts), Danubio 1.059 (72 pts), Cerro 1.147 (78 pts), Wanderers 1.191 (81 pts), Albion 1.194 (37 pts), Cerro Largo 1.206 (82 pts), Central Español 1.226 (38 pts).