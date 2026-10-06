Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Campeonato Uruguayo | Clausura | Club Atlético Peñarol

se fue la nueve

¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo de cara a la recta final?

Liverpool lidera el Torneo Clausura mientras que Peñarol amplió ventajas en la Anual y se encamina a quedarse con la tabla acumulada.

Posiciones del Campeonato Uruguayo.

Posiciones del Campeonato Uruguayo.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La novedad es que tras el triunfo ante Progreso y caída del equipo ciudadano, Liverpool se trepó a lo más alto de la tabla con una unidad respecto a MC Torque y Peñarol que venció en un duelo directo a Racing. Además, Nacional empieza a ilusionarse con pelear hasta el final el Clausura ya que quedó junto a Deportivo Maldonado a tres puntos.

En la Anual, Peñarol estiró la ventaja y se encamina a quedarse con la acumulada al sacar cuatro unidades de ventaja. Deportivo Maldonado es el escolta y mejor posicionado para pelearle al carbonero mientras que MC Torque quedó tercero a ocho del liderazgo.

Lo que también se entreveró fue la pelea para el último cupo de la Libertadores. Racing lo sigue ocupando pero Nacional quedó a tan solo una unidad y Wanderers lo acecha al quedar tres puntos por debajo.

En el descenso la cosa está que arde. Progreso y Danubio prácticamente condenados mientras que cinco equipos pelearán por quien ocupa el tercer cupo a la Segunda División.

Detalles de la novena fecha del Clausura

Resultados

  • Liverpool 3-2 Progreso
  • Albion 3-2 Defensor Sporting
  • Deportivo Maldonado 3-0 Central Español
  • Danubio 2-1 Cerro Largo
  • Boston River 0-0 Juventud
  • Cerro 0-2 Wanderers
  • Racing 0-1 Peñarol
  • Nacional 2-0 MC Torque

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 20
  2. MC Torque - 19
  3. Peñarol - 19
  4. Deportivo Maldonado - 17
  5. Nacional - 17
  6. Wanderers - 15
  7. Juventud - 14
  8. Cerro - 14
  9. Racing - 12
  10. Progreso - 12
  11. Boston River - 9
  12. Defensor Sporting - 8
  13. Danubio - 7
  14. Cerro Largo - 5
  15. Central Español - 5
  16. Albion - 3

Tabla Anual

  1. Peñarol - 62
  2. Deportivo Maldonado - 58
  3. MC Torque - 54
  4. Racing - 53
  5. Nacional - 52
  6. Wanderers - 50
  7. Liverpool - 49
  8. Central Español - 38
  9. Albion - 37
  10. Juventud - 37
  11. Defensor Sporting - 35
  12. Cerro Largo - 33
  13. Cerro - 32
  14. Boston River - 31
  15. Danubio - 29
  16. Progreso - 28

Descenso: Progreso 0.985 (67 pts), Danubio 1.059 (72 pts), Cerro 1.147 (78 pts), Wanderers 1.191 (81 pts), Albion 1.194 (37 pts), Cerro Largo 1.206 (82 pts), Central Español 1.226 (38 pts).

Temas

Te puede interesar