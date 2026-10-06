Carreño el gran responsable de que Nacional se meta definitivamente en la lucha por el Clausura

De arranque Carreño sorprendió a todos poniendo una línea de 3 defensores, con dos carrilero que lo hicieron muy bien. Tanto Camilo Cándido como Gastón Martirena estuvieron en un muy buen nivel.

Pero no todo es color de rosa en estos momentos para Nacional. A los 41 minutos del primer tiempo y luego de un tiro libre, Luis Mejía sufrió una lesión básicamente solo, después de despejar una pelota hacia el córner. El primer parte dice que el panameño tuvo un desgarro en el soleo junto al tendón de aquíles. En 48 horas se repetirá el estudio para descartar la rotura del tendón, lo que sería una lesión muy grave para el panameño que se perdería el resto de la temporada y parte de la próxima.

Carreño gran protagonista del triunfo

Daniel Carreño fue el gran protagonista de la victoria ante el ciudadano. El entrenador habló luego del partido: "No nos gusta usar la palabra ‘final’ porque, cuando uno habla de final, es que algo se termina, y para nosotros sigue andando. Pero sí, se notó la diferencia de los equipos: nosotros jugamos una final y ellos un partido de campeonato”, aseguró.

“La gente acompañó, como el partido importante que era, y los jugadores respondieron. Enaltece el resultado por el rival al que enfrentamos, porque Torque es el equipo que juega mejor y nos levanta el nivel”.

Y continuó: “Puede haber sido el mejor partido que desarrollamos, tanto en ataque como en defensa, pero siempre sueño que el mejor partido va a ser el que viene. Vamos a ver si podemos seguir mejorando Tenía claro que iba a colocar línea de tres desde que terminó el partido en Cerro Largo. Teníamos que tomar el riesgo de quedar mano a mano atrás en algunos momentos. Los cambios respondieron y, salvo algunos balones aéreos, no pasamos ningún problema en defensa. El equipo estuvo muy bien”.

Sobre el futuro fue claro: “Tenemos que pensar solamente en Central Español. No tenemos otra chance. Los equipos que van arriba de nosotros pueden flaquear; nosotros no podemos. Hay que asumir ese problema. No podemos soñar. Hay muchos equipos que están por delante y están jugando un gran campeonato. Lo soñamos y deseamos a muerte, y daría lo que tengo para llegar a las finales, pero tenemos que hablar de Central”.

“No pude llegar a Nacional y poner mi impronta, estilo y sistema de juego que me gusta. Esto se hace a principio de año o teniendo más margen. Si hubiese impuesto mi manera de jugar, hoy Nacional estaría jugando muchísimo mejor, pero quizá estaríamos afuera de todo, y yo no me podía permitir ser tan egoísta”.