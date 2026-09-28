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Deportes Forlán | selección uruguaya | Corea del Sur

enderezó el camino

Forlán: "Fue un partido redondo, tenemos una selección con mucha calidad y lo demostramos"

“Siempre es lindo ganar. Sabíamos que era un partido muy difícil ante una selección mundialista con jugadores de gran nivel", apuntó tras el triunfo de Uruguay.

Diego Forlán tras la victoria ante Corea del Sur.

Diego Forlán tras la victoria ante Corea del Sur.

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“Siempre es lindo ganar. Sabíamos que era un partido muy difícil ante una selección mundialista con jugadores de gran nivel. Venir a jugar de visitante, sabiendo que ellos tuvieron un grandísimo partido ante Ecuador, era un desafío”, destacó en conferencia de prensa tras el encuentro.

El entrenador se mostró “muy agradecido” con la “entrega” por parte de los jugadores y la manera en que el equipo “llevó a cabo” todo lo que se había planificado durante los entrenamientos.

“Fue un partido redondo. Estoy contento por haber estado ahí, al costado de la cancha, y disfrutando del equipo, viendo la manera en que disfrutaron jugar”, apuntó.

“Corea del Sur es una muy buena selección, con jugadores de muy buen nivel físico y técnico. Había tenido un partido muy bueno contra Ecuador y sabíamos que sería un duelo difícil para los dos. Nosotros tenemos una selección con mucha calidad y lo demostramos”.

Respecto a la planificación del partido, Forlán contó que se trabajó similar al partido contra Japón, intentando presionar y tener la pelota. “Por momentos Corea también nos tuvo en bloque bajo, defendiendo bastante, pero la jerarquía de los jugadores y la calidad estuvieron como ellos pueden estar. El rendimiento de todos los jugadores fue de un nivel muy alto”, evaluó.

El momento de la selección uruguaya

Diego Forlán fue consultado sobre lo que fue el último periodo de la selección uruguaya dónde a su entender, el equipo había jugado “de grandísima manera” pero “no se le habían dado” los resultados. “Había creado y tenido situaciones, pero a veces los equipos pasan por facetas duras, difíciles, en las que cuesta generar y convertir, y te generan poco y te anotan”.

“En el Mundial el equipo generó y trabajó, y dio vuelta el partido con Cabo Verde. Después hubo algunas situaciones en las que concedieron goles, pero es fútbol. Hoy estuvimos bien, sólidos, y el equipo pudo convertir las situaciones que generó”, aseguró

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