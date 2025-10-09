Argelia sumó su nombre en la lista del próximo Mundial

Se siguen sumando nombres a la selecta lista de selecciones que serán parte del próximo Mundial. En la jornada de este jueves, Argelia selló su participación, algo que no sucedía desde la edición que se disputó en Brasil en el año 2018.
La selección argelina venció como visitante 3 a 0 a Somalia con goles de Mohamed El Amine Amoura y Riyad Mahrez, para de esta manera llegar a 22 puntos, logrando quedar como líder de su serie y por lo tanto, clasificando al Mundial.
Esta será la quinta participación de Argelia, luego de haber estado presente en las ediciones 1982, 1986, 2010 y su última presencia en 2014. Los verdiblancos africanos se suman a Egipto, Túnez y Marruecos como las selecciones africanas que serán parte del próximo Mundial.
Este viernes Costa de Marfil (debe ganar y esperar una derrota de Gabón) y Senegal (tiene que sumar de a tres y que RD del Congo no gane), podrían asegurar su presencia.