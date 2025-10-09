Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Argelia | Mundial |

Van llegando

Argelia sumó su nombre en la lista del próximo Mundial

Luego de doce años, la selección de Argelia volverá a participar de un Mundial, tras vencer a Somalia por 3 a 0 y asegurar el liderazgo de su grupo.

Argelia al Mundial 2026.

Argelia al Mundial 2026.
Se siguen sumando nombres a la selecta lista de selecciones que serán parte del próximo Mundial. En la jornada de este jueves, Argelia selló su participación, algo que no sucedía desde la edición que se disputó en Brasil en el año 2018.

La selección argelina venció como visitante 3 a 0 a Somalia con goles de Mohamed El Amine Amoura y Riyad Mahrez, para de esta manera llegar a 22 puntos, logrando quedar como líder de su serie y por lo tanto, clasificando al Mundial.

Este viernes Costa de Marfil (debe ganar y esperar una derrota de Gabón) y Senegal (tiene que sumar de a tres y que RD del Congo no gane), podrían asegurar su presencia.

