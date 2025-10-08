Mundial: Egipto aseguró su clasificación, Cabo Verde y Ghana a un paso

Ya son diecinueve las selecciones que aseguraron su presencia en el próximo Mundial, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año. En la jornada de este miércoles, Egipto selló su participación en la siguiente cita mundialista.
Egipto goleó con contundencia a Yibuti, y de esta manera logró quedar como el líder de su grupo, y a falta de un partido sabe que jugará el próximo Mundial. Los egipcios se suman a Marruecos y Túnez como los primeros tres clasificados de los nueve cupos que tiene África.
Además, Ghana vapuleó a República Centroafricana 5 a 0, y de esta manera quedó a un punto de sellar su clasificación. En la última fecha irá ante Comoras. Cabo Verde igualó un partido increíble en la hora, sigue líder de su grupo y sabe que si gana en la última fecha ante Suazilandia, hará historia y jugará su primer Mundial.
En la jornada de este jueves, Argelia, en caso de sumar ante Somalia, logrará la clasificación.