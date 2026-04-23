Atento Uruguay: estrella de España sufrió una lesión y llegaría con lo justo al Mundial

Una fuerte noticia impactó al Barcelona y encendió las alarmas en la selección de España. A menos de dos meses para el Mundial, la estrella blaugrana, Lamine Yamal, sufrió una lesión que lo dejará al márgen por el resto de la temporada europea y llegaría con lo justo al Mundial.
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El joven futbolista de 18 años, se retiró lesionado en el encuentro en que Barcelona derrotó por la mínima a Celta de Vigo. Yamal marcó el único gol de penal, en el cuál al ejecutarlo, sintió una molestia en su pierna y debió ser reemplazado.
Este jueves, el Barcelona emitió un comunicado en el que informan que Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda por lo que seguirá un tratamiento conservador. El club aclara que si bien se perderá el resto de la temporada con el equipo, “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”.
España es una de las selecciones candidatas al Mundial e integra el grupo con Uruguay. El choque ante el combinado celeste será en la última fecha de la fase de grupos, el día viernes 26 de junio en la ciudad de Jalisco en México.