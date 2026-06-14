Australia sorprende a Turquía y Escocia arranca con triunfo en el Mundial 2026

Australia dio uno de los primeros golpes de la Copa al derrotar 2-0 a Turquía por el Grupo D. El conjunto oceánico se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque para superar a un rival que llegaba con expectativas renovadas tras su regreso a una Copa del Mundo.
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Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe sellaron una victoria que coloca a los australianos en una posición privilegiada en la lucha por la clasificación.
En tanto, por el Grupo C, Escocia debutó con una ajustada victoria por 1-0 frente a Haití. El único tanto del encuentro fue convertido por John McGinn, suficiente para que los británicos comenzaran su participación con tres puntos fundamentales en una zona que también integran Brasil y Marruecos.
Los resultados dejan a Australia compartiendo los puestos de privilegio del Grupo D junto a Estados Unidos, mientras que Escocia se acomoda en la parte alta del Grupo C tras una primera fecha que promete una intensa disputa por los boletos a la siguiente ronda.
La actividad mundialista continuará este domingo con el debut de Alemania ante Curazao y el atractivo duelo entre Países Bajos y Japón, encuentros que completarán una nueva jornada de la fase de grupos.