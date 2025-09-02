AUF informó que partido entre Uruguay y Perú podrá verse a través de Canal 5

Esta decisión, que cumple con lo establecido en la Ley de Medios referente a los encuentros deportivos clasificatorios, y ante la "posibilidad histórica" de alcanzar el quinto Mundial de manera consecutiva, lleva a que la AUF entienda que "es la mejor manera de garantizar que la pasión por la celeste llegue a cada rincón y a cada hogar del país de la forma más amplia posible".