Uruguay estará enfrentando a Perú este jueves desde las 20:30 en el Estadio Centenario, partido en el que los dirigidos por Marcelo Bielsa podrán asegurar la clasificación al Mundial 2026. Sería la quinta presencia consecutiva de la celeste en una cita mundialista.
AUF informó que partido entre Uruguay y Perú podrá verse a través de Canal 5
