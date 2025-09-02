Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

Para todos los uruguayos

AUF informó que partido entre Uruguay y Perú podrá verse a través de Canal 5

El encuentro entre Uruguay y la selección incaica, el próximo jueves, puede marcar la presencia por quinta vez consecutiva de la celeste en un Mundial.

Uruguay estará enfrentando a Perú este jueves desde las 20:30 en el Estadio Centenario, partido en el que los dirigidos por Marcelo Bielsa podrán asegurar la clasificación al Mundial 2026. Sería la quinta presencia consecutiva de la celeste en una cita mundialista.

En las últimas horas, la AUF emitió un comunicado informando que "se ha resuelto ceder los derechos de transmisión del encuentro para Canal 5", por lo que el partido llegará a todos los uruguayos.

Esta decisión, que cumple con lo establecido en la Ley de Medios referente a los encuentros deportivos clasificatorios, y ante la "posibilidad histórica" de alcanzar el quinto Mundial de manera consecutiva, lleva a que la AUF entienda que "es la mejor manera de garantizar que la pasión por la celeste llegue a cada rincón y a cada hogar del país de la forma más amplia posible".

