Peñarol se impuso ante Cerro en el Campeón del Siglo y se mantiene como lider

Sobre el final lo liquidó

En el complemento, con la ventaja a su favor, Peñarol manejó los tiempos del encuentro con inteligencia. Cerro, por su parte, intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero se encontró con una defensa firme y ordenada que neutralizó sus avances. El conjunto visitante apostó a la pelota quieta como principal recurso ofensivo, aunque sin lograr mayor eficacia.

En los minutos finales, el mirasol amplió la diferencia de tiro penal a través del "Indio" Fernández y terminó de liquidar el trámite. La superioridad aurinegra se hizo evidente tanto en lo colectivo como en lo individual, destacándose el rendimiento de su mediocampo y la contundencia en ataque.

Con este triunfo, Peñarol reafirma su condición de candidato y deja buenas sensaciones ante su gente, que acompañó en gran número y celebró una victoria importante en su casa.

Ficha del partido

PEÑAROL: Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos (58′ Emanuel Gularte), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darías (58′ Leandro Umpiérrez), Leonardo Fernández (79′ Stiven Muhlethaler), Luis Miguel Angulo (46′ Kevin Rodríguez) y Matías Arezo (79′ Facundo Batista). Director técnico: Diego Aguirre. Suplentes: Washington Aguerre, Matías González, Germán Barbas, Jesús Trindade y Gastón Togni.

CERRO: Fabrizio Correa, Damián Suárez, Alejo Macelli, Facundo Butti, Gianni Rodríguez, Emanuel Carlos (61′ Brahian Alemán), Agustín Miranda, Emiliano Sosa (46′ Jairo Amaro), Nahuel Sena (26′ Alejandro Severo), Cristian Barros y Augusto Cambón (74′ Santiago Paiva). Director técnico: Álvaro Pintos. Suplentes: Diego Capdevilla, Juan Cruz Guasone, Mateo Argüello, Rodrigo Mederos, Thiago Rijo y Bruno Morales.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Leodan González y Santiago Fernández.

GOLES: 17′ Matías Arezo (P), 25′ Luis Miguel Angulo (P), 45′ Cristian Barros (C) de penal, 90′ Roberto Fernández (P) de penal.

Expulsados: 38′ Agustín Miranda (C), 43′ Maximiliano Olivera (P).