Con lo mejor que tienen, Peñarol y Wanderers van por el Torneo Intermedio

Para el partido ante el bohemio Peñarol anuncia el debut de Thiago Espinosa en el lateral izquierdo en lugar de Lucas Hernández, y el entrenador mantiene una duda en la mitad de la cancha: Roberto Fernández o el argentino Eric Remedi.

Así las cosas, y con el único objetivo de levantar la copa, Peñarol jugaría con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y Thiago Espinosa; Roberto Fernández o Eric Remedi; Eduardo Darias, Javier Cabrera, Cristian Leonel Jaime, Matías Arezo y Abel Hernández.

Wanderers va con lo mejor

Desde que comenzó el año, Wanderers sabía que tenía una ardua tarea por evitar el descenso. Luego de un Apertura con altos y bajo, el equipo de Mathías Corujo repuntó en el Intermedio, se quedó con la punta de la Serie B con 15 puntos gracias a cuatro victorias y tres empates y salió por primera vez en 2026 de la zona de descenso.

Wanderers tendrá una baja importante para este partido. Jonathan Urretaviscaya, quien fue expulsado ante City Torque no podrá disputar la final. Después, irá ante Peñarol con el mejor equipo disponible: Buffa en el arco; Furtado, Benítez, Cabral, Formiliano y Leandro Zazpe; Queiroz, Alberti, Labandeira, Zeballos y Cosentino.

El partido será arbitrado por Mathías de Armas.