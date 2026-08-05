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Deportes Club Atlético Peñarol |

Copa en juego

Con lo mejor que tienen, Peñarol y Wanderers van por el Torneo Intermedio

Desde las 20 en el Centenario, Peñarol y Wanderers definen el Intermedio que da un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Peñarol y Wanderers juegan la final del Torneo Intermedio.

Peñarol y Wanderers juegan la final del Torneo Intermedio.
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Peñarol y Wanderers se enfrentarán este miércoles desde las 20:00 horas en el Estadio Centenario por la final del Torneo Intermedio, buscando quedarse con el segundo torneo corto de la temporada y con el premio extra de un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Desde su creación en 2017, el certamen tuvo ocho finales disputadas, con Nacional como máximo ganador con cinco títulos, seguido por Liverpool con dos conquistas y Peñarol con una. Wanderers, en tanto, buscará conseguir por primera vez el trofeo luego de haber disputado una definición. La única final que disputó Wanderers hasta el momento fue en 2020. El encuentro ante Nacional terminó 0-0 después de 120 minutos y el campeón se definió desde los once metros. El Tricolor ganó 4-1 en la tanda de penales con gran actuación del golero Guillermo Centurión y sumó un nuevo título.

Peñarol en gran momento

El partido final por el Intermedio agarra a Peñarol en su mejor momento desde que arrancó la temporada. El aurinegro cuenta con una racha de cuatro partidos sin perder con tres victorias (1-0 ante Cerro, 3-0 contra Boston River y 3-0 frente a Cerro Largo) y un empate (1-1 ante Racing). Además, el mirasol ha mostrado una evolución en su juego porque ha ganado de forma convincente, algo que brilló por su ausencia en el primer semestre.

Para el partido ante el bohemio Peñarol anuncia el debut de Thiago Espinosa en el lateral izquierdo en lugar de Lucas Hernández, y el entrenador mantiene una duda en la mitad de la cancha: Roberto Fernández o el argentino Eric Remedi.

Así las cosas, y con el único objetivo de levantar la copa, Peñarol jugaría con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y Thiago Espinosa; Roberto Fernández o Eric Remedi; Eduardo Darias, Javier Cabrera, Cristian Leonel Jaime, Matías Arezo y Abel Hernández.

Wanderers va con lo mejor

Desde que comenzó el año, Wanderers sabía que tenía una ardua tarea por evitar el descenso. Luego de un Apertura con altos y bajo, el equipo de Mathías Corujo repuntó en el Intermedio, se quedó con la punta de la Serie B con 15 puntos gracias a cuatro victorias y tres empates y salió por primera vez en 2026 de la zona de descenso.

Wanderers tendrá una baja importante para este partido. Jonathan Urretaviscaya, quien fue expulsado ante City Torque no podrá disputar la final. Después, irá ante Peñarol con el mejor equipo disponible: Buffa en el arco; Furtado, Benítez, Cabral, Formiliano y Leandro Zazpe; Queiroz, Alberti, Labandeira, Zeballos y Cosentino.

El partido será arbitrado por Mathías de Armas.

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