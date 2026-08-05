Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Colegio de Árbitros | reglas de juego | Clausura

charla informativa

Colegio de Árbitros brindó taller sobre nuevas Reglas de Juego: ¿Cuáles se aplicarán?

A partir del Clausura se aplicarán las nuevas reglas, exceptuando la expulsión por taparse la boca y el cambio de tarjeta por error de identidad.

Colegio de Árbitros y la aplicación de las nuevas Reglas del Juego.

Colegio de Árbitros y la aplicación de las nuevas Reglas del Juego.

 @arbitraje_auf
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En la sede de la AUF, el pasado martes, el Colegio de Árbitros brindó un taller informativo para dar a conocer detalles sobre la aplicación de las nuevas Reglas de Juego que comenzarán a regir a partir de la primera fecha del Clausura.

Este taller contó con diferentes instancias de la que participaron por un lado jugadores y entrenadores, por otro árbitros pero hubo espacio además para que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación pudieran conocer como se aplicarán las nuevas reglas.

Si bien en el Mundial (instancia en la que pusieron a prueba los cambios en las reglas) se aplicaron estas modificación, durante el Clausura habrá dos que no se tendrán en cuenta: expulsión por taparse la boca y el error de identidad, que fue muy cuestionada por la expulsión de Embolo en el partido de Suiza ante Argentina.

Nuevas Reglas de Juego

A continuación repasamos las nuevas Reglas del Juego que comenzarán a aplicarse a partir del Torneo Clausura.

Saques de banda y saques de meta

Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente.

Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo

Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico.

Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido.

Cambios en el protocolo VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

  • Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.
  • Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

Temas

Te puede interesar