Nacional pierde a un juvenil que continuará su carrera en Qatar

Según pudo confirmar Caras y Caretas, el lateral izquierdo de 18 años fue transferido por una cifra en la que al elenco tricolor le ingresarán USD 800.000. Bais, que debutó en la Supercopa de este año donde los tricolores cayeron por penales ante Peñarol, disputó un total de 10 partidos con el club albo, totalizando 667 minutos jugados.