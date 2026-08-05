Nacional pierde a un juvenil que continuará su carrera en Qatar

Nacional hizo oficial la salida del joven lateral izquierdo Federico Bais, quien emigró al fútbol de Qatar en dónde defenderá la camiseta del Al Shamal, club que viene de quedar en la segunda posición de la liga de ese país en la última temporada.
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Según pudo confirmar Caras y Caretas, el lateral izquierdo de 18 años fue transferido por una cifra en la que al elenco tricolor le ingresarán USD 800.000. Bais, que debutó en la Supercopa de este año donde los tricolores cayeron por penales ante Peñarol, disputó un total de 10 partidos con el club albo, totalizando 667 minutos jugados.
"Gracias Fede, por defender estos colores, por el camino recorrido en nuestra cantera y por cumplir el sueño de debutar con el primer equipo", escribió Nacional en su cuenta de X.
Por otro lado, en una comunicado, el Al Shamal le dio la bienvenida a Bais, "considerado una valiosa incorporación" y "con el potencial de contribuir significativamente al equipo en los próximos años, especialmente dada su juventud y ambición por destacar".