Australian Open: Jovic la gran sorpresa mientras Cerúndolo se quedó con un partidazo

El otro argentino que salió a la cancha, Tomás Etcheverry, se quedó por el camino al caer ante Bublik. El kazajo deberá enfrentarse a Alex de Minaur, que viene de vencer a Frances Tiafoe. El otro cruce de octavos de final será entre Daniil Medvevded (épica remontada ante Marozsán) y el estadounidense Tien.
Partidos destacados de esta noche
- 20:30 - Musetti (ITA) vs Machac (CZE)
- 22:00 - Spizzirri (USA) vs Sinner (ITA)
- 03:00 - Wawrinka (SUI) vs Fritz (USA)
- 05:00 - Van de Zandschulp (NED) vs Djokovic (SRB)
- 06:30 - Cilic (CRO) vs Ruud (NOR)
Jovic, la gran sorpresa del cuadro femenino
El cuadro femenino nos sigue regalando grandes partidos. Aryna Sabalenka transpiró, pero logró superar a Potapova para meterse en octavos de final. Su rival será la canadiense Vanessa Mboko que viene de eliminar a Clara Tauson.
Iva Jovic dio el gran batacazo de la jornada. La tenista de 18 años eliminó a Jasmine Paolini en sets corridos y de esta manera accedió a sus primeros octavos de final del Australian Open. Su próximo objetivo, será eliminar a Putinsteva quien sacó en tres sets a la turca Sonmez.
Quien también avanzó fue Coco Gauff, que había arrancado con el pie izquierdo, pero se repuso para eliminar a Baptiste. Ahora, se enfrentará a Muchova que vapuleó a Linette. Además, Mirra Andreeva enfrentará a Elena Svitolina en la próxima instancia.
Partidos destacados de esta noche
- 20:30 – Pliskova (CZE) vs Keys (USA)
- 22:00 – Stearns (USA) vs Anisimova (USA)
- 04:30 – Rybakina (KAZ) vs Valentova (CZE)
- 05:00 – Kalinskaya (RUS) vs Swiatek (POL)
- 06:30 – Osaka (JPN) vs Inglis (AUS)