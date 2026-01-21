Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Australian Open | Carlos Alcaraz | Sabalenka

rumbo a la tercera

Australian Open: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka avanzaron sin inconvenientes

La gran sorpresa en esta nueva jornada del Australian Open, fue la derrota de la tenista británica Emma Raducanu a manos de Potapova.

Alcaraz a tercera ronda del Australian Open.

Durante la madrugada, la segunda rueda del Australian Open se puso en marcha y tanto Carlos Alcaraz como Aryna Sabalenka (los mejores en cada uno de sus rankings) avanzaron sin problemas. La sorpresa fue la temprana eliminación de la británica Emma Raducanu.

El español, si bien se llevó el partido en sets corridos, debió trabajar la victoria ante Hanfmann. Su próximo rival será el francés Moutet. Además, Alexander Zverev eliminó a Muller para plantearse en tercera ronda en dónde lo espera Cameron Norrie, partido que puede ser muy interesante.

Otros resultados destacados fueron las victorias de De Miñaur ante Medjedovic (6-7, 6-2, 6-2 y 6-1), Rublev ante Faria (6-4, 6-3, 4-6 y 7-5), de Medvedev frente Halys (6-7, 6-3, 6-4 y 6-2) y el trabajado triunfo de Davidovich Fokina a Opelka (6-3, 7-6, 5-7, 4-6 y 6-4).

En cuanto a los sudamericanos, Tomás Etcheverry y Fran Cerúndolo vencieron a Fery y Dzumhur en tres sets, respectivamente. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Comesaña que cayó ante Tiafoe y Tirante que no pudo ante Tommy Paul.

Partidos destacados de esta noche

  • 21:00 – Baez (ARG) vs Darderi (ITA)
  • 21:30 – Musetti (ITA) vs Sonego (ITA)
  • 23:00 – Maestrelli (ITA) vs Djokovic (SRB)
  • 00:00 – Gea (FRA) vs Wawrinka (SUI)
  • 05:00 – Duckworth (AUS) vs Sinner (ITA)

Sabalenka adentro, Raducanu afuera

La gran sorpresa se dio en el cuadro femenino, luego de que Emma Raducanu cayera en sets corridos ante la austríaca Potapova. Ahora deberá enfrentarse a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien viene de derrotar a la tenista china Bai.

Uno de los partidos más atractivos se los terminó llevando la rusa Mirra Andreeva, que mostró toda su jerarquía para eliminar a María Sakkari. A su vez, Coco Gauff venció a Danilovic y ahora se enfrentará a su compatriota Baptiste, mientras que Jasmine Paolini eliminó a la polaca Frech.

Partidos destacados de esta noche

  • 21:30 – Pegula (USA) vs Kessler (USA)
  • 23:00 – Siniakova (CZE) vs Anisimova (USA)
  • 03:00 – Bouzkova (CZE) vs Swiatek (POL)
  • 05:00 – Osaka (JPN) vs Cirstea (BEL)
  • 06:30 – Rybakina (KAZ) vs Gracheva (FRA)

