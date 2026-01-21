Australian Open: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka avanzaron sin inconvenientes

En cuanto a los sudamericanos, Tomás Etcheverry y Fran Cerúndolo vencieron a Fery y Dzumhur en tres sets, respectivamente. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Comesaña que cayó ante Tiafoe y Tirante que no pudo ante Tommy Paul.
Partidos destacados de esta noche
- 21:00 – Baez (ARG) vs Darderi (ITA)
- 21:30 – Musetti (ITA) vs Sonego (ITA)
- 23:00 – Maestrelli (ITA) vs Djokovic (SRB)
- 00:00 – Gea (FRA) vs Wawrinka (SUI)
- 05:00 – Duckworth (AUS) vs Sinner (ITA)
Sabalenka adentro, Raducanu afuera
La gran sorpresa se dio en el cuadro femenino, luego de que Emma Raducanu cayera en sets corridos ante la austríaca Potapova. Ahora deberá enfrentarse a la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien viene de derrotar a la tenista china Bai.
Uno de los partidos más atractivos se los terminó llevando la rusa Mirra Andreeva, que mostró toda su jerarquía para eliminar a María Sakkari. A su vez, Coco Gauff venció a Danilovic y ahora se enfrentará a su compatriota Baptiste, mientras que Jasmine Paolini eliminó a la polaca Frech.
Partidos destacados de esta noche
- 21:30 – Pegula (USA) vs Kessler (USA)
- 23:00 – Siniakova (CZE) vs Anisimova (USA)
- 03:00 – Bouzkova (CZE) vs Swiatek (POL)
- 05:00 – Osaka (JPN) vs Cirstea (BEL)
- 06:30 – Rybakina (KAZ) vs Gracheva (FRA)