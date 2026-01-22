Australian Open: Tsitsipas no hizo pie y cayó de manera sorpresiva

En otros resultados, Stan Wawrinka remontó un partidazo y a sus 40 años, accedió a tercera ronda al derrotar a Gea. Su próxima rival será Taylor Fritz. Además, Marin Cilic derrotó a Denis Shapovalov, Casper Ruud dejó por el camino a Juan Munar mientras que Darderi despachó al argentino Sebastián Baez.

Partidos destacados de esta noche

23:30 – Alcaraz (ESP) vs Moutet (FRA)

01:30 – Cerúndolo (ARG) vs Rublev (RUS)

04:30 – Zverev (ALE) vs Norrie (GRB)

05:00 – Tiafoe (USA) vs De Minaur (AUS)

06:30 – Bublik (KAZ) vs Etcheverry (ARG)

Swiatek con contundencia, Osaka con un final caliente

Momentos de tensión se vivieron en el final del partido en el que la japonesa Naomi Osaka despachó a la rumana Cirstea en tres sets. El reclamo de la europea, llegó luego de que la asiática festejara su triunfo, acusándola de falta de fairplay.

La gran sorpresa fue la eliminación de la española Paula Badosa, que cayó por 6-4 y 6-4 ante la rusa Selekhmeteva en poco más de una hora y media de partido.

Quien avanzó sin inconvenientes fue Iga Swiatek, quien derrotó a Bouzkova por 6-2 y 6-3 para enfrentar en la próxima ronda a la rusa Kalinskaya.

Además, Elena Rybakina venció a la francesa Gracheva, Anisimova vapuleó a Siniakova al tiempo que Bartunkova despachó a la suiza Bencic.

Partidos destacados de esta noche