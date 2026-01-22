Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Australian Open | Sinner | Swiatek

empiezan las sorpresas

Australian Open: Tsitsipas no hizo pie y cayó de manera sorpresiva

Además, Jannik Sinner y Novak Djokovic ganaron sin problemas, mientras que Iga Swiatek se metió en la tercera ronda sin sobresaltos.

Tsitsipas eliminado del Australian Open.
Llegó al final la segunda ronda del Australian Open, y lentamente comienzan a aparecer las grandes sorpresas en los cuadros principales. Esta madrugada, las grandes novedades estuvieron en las eliminaciones de Stephanos Tsitsipas y de Paula Badosa a manos de Tomás Machac y Oksana Selekhmeteva, respectivamente.

El tenista serbio no pudo hacer pie ante el checo, quien lo eliminó por 6-4, 3-6, 7-6 y 7-6, para meterse en la tercera ronda. En esa instancia, se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti que venció en sets corridos a su compatriota, Lorenzo Sonego.

Además, tanto Novak Djokovic como Jannik Sinner avanzaron sin ningún tipo de problemas, eliminado a Mestrelli y al locatario Duckworth. El próximo rival de serbio será el holandés Van de Zandschulp, mientras que el italiano enfrentará al estadounidense Spizzirri.

En otros resultados, Stan Wawrinka remontó un partidazo y a sus 40 años, accedió a tercera ronda al derrotar a Gea. Su próxima rival será Taylor Fritz. Además, Marin Cilic derrotó a Denis Shapovalov, Casper Ruud dejó por el camino a Juan Munar mientras que Darderi despachó al argentino Sebastián Baez.

Partidos destacados de esta noche

  • 23:30 – Alcaraz (ESP) vs Moutet (FRA)
  • 01:30 – Cerúndolo (ARG) vs Rublev (RUS)
  • 04:30 – Zverev (ALE) vs Norrie (GRB)
  • 05:00 – Tiafoe (USA) vs De Minaur (AUS)
  • 06:30 – Bublik (KAZ) vs Etcheverry (ARG)

Swiatek con contundencia, Osaka con un final caliente

Momentos de tensión se vivieron en el final del partido en el que la japonesa Naomi Osaka despachó a la rumana Cirstea en tres sets. El reclamo de la europea, llegó luego de que la asiática festejara su triunfo, acusándola de falta de fairplay.

La gran sorpresa fue la eliminación de la española Paula Badosa, que cayó por 6-4 y 6-4 ante la rusa Selekhmeteva en poco más de una hora y media de partido.

Quien avanzó sin inconvenientes fue Iga Swiatek, quien derrotó a Bouzkova por 6-2 y 6-3 para enfrentar en la próxima ronda a la rusa Kalinskaya.

Además, Elena Rybakina venció a la francesa Gracheva, Anisimova vapuleó a Siniakova al tiempo que Bartunkova despachó a la suiza Bencic.

Partidos destacados de esta noche

  • 21:30 – Sabalenka (BLR) vs Potapova (AUT)
  • 00:00 – Gauff (USA) vs Baptiste (USA)
  • 03:00 – Jovic (USA) vs Paolini (ITA)
  • 06:30 – Ruse (RUM) vs Adreeva (RUS)

