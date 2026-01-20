Comienza la segunda rueda del cuadro individual del Australian Open

En cuánto a los sudamericanos, las sensaciones fueron desparejas. El argentino Sebastián Baez fue el único que avanzó al eliminar en cinco sets al francés Perricard, mientras que Joao Fonseca y Cristian Garin no pudieron meterse en la segunda ronda. El brasilero cayó ante el estadounidense Spizzirri mientras que el chileno no pudo ante el italiano Darderi.

Partidos destacados de esta noche

00:00 – Alcaraz (ESP) vs Hanfmann (ALE)

04:30 – Zverev (ALE) vs Muller (FRA)

05:00 – Medjedovic (SRB) vs De Minaur (AUS)

06:30 – Tiafoe (USA) vs Comesaña (ARG)

Las favoritas avanzaron en Australia

Durante la madrugada hubo también actividad en el cuadro femenino, en dónde las favoritas se metieron en la segunda ronda. Madison Keys eliminó con contundencia a la ucraniana Oliynykova por 7-6 y 6-1, al tiempo que Naomi Osaka batalló para quedarse con un gran partido ante la croata Ruzic.

Además, Elena Rybakina dejó por el camino a la eslovena Juvan por 6-4 y 6-3, Bencic hizo lo propio ante la británica Boulter mientras que Ostapenko eliminó a la eslovaca Sramkova.

