Deportes Australian Open | Carlos Alcaraz | Sabalenka

tenis a la madrugada

Comienza la segunda rueda del cuadro individual del Australian Open

Jannik Sinner avanzó a la segunda ronda. Esta noche juegan Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, los mejores del ranking masculino y femenino.

Sinner avanzó a la segunda rueda del Australian Open.

 Foto: ATP Tour
La actividad de los cuadros individuales, tanto del masculino como del femenino, del Australian Open no paran, y este martes estará comenzando la segunda rueda. Se destacan los juegos de los números uno del mundo, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, ambos en la cancha principal.

En la madrugada, Jannik Sinner comenzó con el pie derecho y venció a Hugo Gastón, quien se retiró cuando estaba dos sets abajo. Por su parte, Ben Shelton eliminó a otro de los franceses que salió a la cancha, Ugo Humbert, a quien eliminó con parciales de 6-3, 7-6 y 7-6.

Por otro lado, Lorenzo Musetti avanzó al eliminar a Collingnon por 4-6, 7-6, 7-5 y el retiro del belga, mientras que Tsitsipas hizo lo propio al dejar por el camino con parciales de 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 al japonés Mochizuki.

En cuánto a los sudamericanos, las sensaciones fueron desparejas. El argentino Sebastián Baez fue el único que avanzó al eliminar en cinco sets al francés Perricard, mientras que Joao Fonseca y Cristian Garin no pudieron meterse en la segunda ronda. El brasilero cayó ante el estadounidense Spizzirri mientras que el chileno no pudo ante el italiano Darderi.

Partidos destacados de esta noche

  • 00:00 – Alcaraz (ESP) vs Hanfmann (ALE)
  • 04:30 – Zverev (ALE) vs Muller (FRA)
  • 05:00 – Medjedovic (SRB) vs De Minaur (AUS)
  • 06:30 – Tiafoe (USA) vs Comesaña (ARG)

Las favoritas avanzaron en Australia

Durante la madrugada hubo también actividad en el cuadro femenino, en dónde las favoritas se metieron en la segunda ronda. Madison Keys eliminó con contundencia a la ucraniana Oliynykova por 7-6 y 6-1, al tiempo que Naomi Osaka batalló para quedarse con un gran partido ante la croata Ruzic.

Además, Elena Rybakina dejó por el camino a la eslovena Juvan por 6-4 y 6-3, Bencic hizo lo propio ante la británica Boulter mientras que Ostapenko eliminó a la eslovaca Sramkova.

Partidos destacados de esta noche

  • 21:30 – Sabalenka (BLR) vs Bai (CHN)
  • 23:00 – Gauff (USA) vs Danilovic (SRB)
  • 00:00 – Patapova (AUT) vs Raducanu (GRB)
  • 05:00 – Sakkari (GRE) vs Andreeva (RUS)

