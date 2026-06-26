Cientos de uruguayos se hicieron sentir en las calles de Guadalajara, en la previa del encuentro con España. Aunque en minoría, ya que los mexicanos coparon la zona del estadio haciendo gala de su apoyo a España, los uruguayos desplegaron banderas, camisetas, consignas y canciones en aliento a la celeste.
Aunque en minoría, los uruguayos hicieron sentir su aliento a la celeste en Guadalajara
A pocas horas del partido con España, cientos de uruguayos ocuparon las inmediaciones del estadio de Guadalajara para respaldar a la celeste.