Barra Ámsterdam pide al nuevo gobierno que no se olvide de los detenidos en Brasil

Situación actual de los detenidos

A pesar de los esfuerzos legales realizados por los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey, quienes trabajan de forma honoraria, junto a dos abogados brasileños contratados por el club, "aún quedan dos detenidos en la cárcel y el resto de los 19 retenidos en Río sin poder retornar con sus familias".

El comunicado resalta que "el esfuerzo de las familias, los abogados, el club y la hinchada, que realizó diferentes acciones solidarias para solventar a los detenidos y sus familias, ha sido constante". Sin embargo, las gestiones ante el Estado uruguayo no han dado resultados concretos.

Falta de compromiso del Estado uruguayo

La Barra Ámsterdam denuncia que, a pesar de haber solicitado "la intervención del Estado uruguayo, con una mirada humanitaria ante un hecho histórico, con récord de detenidos desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy", no se ha logrado avanzar en una solución.

El texto critica las "promesas incumplidas en una mesa de trabajo que se conformó en Cancillería, con su nulo compromiso, excepto el cónsul en Brasil". Además, el club repudia "la persecución a hinchas y retiro de banderas del CDS, pidiendo libertad".

Acciones realizadas y marcha del 1 de marzo

Señalan que con "13.000 firmas recolectadas en un partido, presentadas en la Presidencia de la República para el saliente Presidente Luis Lacalle Pou, lo único que el gobierno accedió fue a realizar un expediente para que el gobierno entrante del Presidente Yamandú Orsi continúe el trámite".

En este contexto, el 1 de marzo se llevará a cabo una marcha pacífica "junto a las familias, padres y madres, esposas, hermanos e hijos de los detenidos, desde el Palacio Peñarol hacia el Palacio Legislativo". El objetivo es "que el nuevo gobierno no se olvide de los pibes en Río de Janeiro y busque una solución definitiva ante tanta injusticia".

Llamado a la hinchada

El club hace un llamado a sus hinchas a participar de la marcha con firmeza y respeto: "Les pedimos a los hinchas carboneros, que no tenemos que demostrar nada, ya sabemos quién es quién, que lo importante es la libertad de los pibes". Además, advierte sobre evitar provocaciones: "No entrar en ninguna provocación ni cacería de brujas para no cometer errores que otros esperan para criminalizarnos y reprimirnos. Sabemos bien cómo funcionan las operaciones políticas y mediáticas".