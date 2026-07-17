Por la sexta fecha del Torneo Intermedio, Montevideo Wanderers dio el batacazo y derrotó a Nacional por 2 a 1 quedando de esa forma en la cima del Grupo B. Los bolsos no pudieron revertir un mal partido que refleja, una vez más, el momento por el que pasan los de La Blanqueada.
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Batacazo bohemio: Wanderers derrotó 2 a 1 a Nacional en el Gran Parque Central
Nacional no puede levantar cabeza y vuelve a caer, ahora ante el Montevideo Wanderers que de esta manera supera al bolso y queda primero en el grupo B.