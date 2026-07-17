Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional, | Intermedio |

torneo intermedio

Batacazo bohemio: Wanderers derrotó 2 a 1 a Nacional en el Gran Parque Central

Nacional no puede levantar cabeza y vuelve a caer, ahora ante el Montevideo Wanderers que de esta manera supera al bolso y queda primero en el grupo B.

Nacional no pudo y cayó ante Wanderers.

Nacional no pudo y cayó ante Wanderers.

 Liga AUF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por la sexta fecha del Torneo Intermedio, Montevideo Wanderers dio el batacazo y derrotó a Nacional por 2 a 1 quedando de esa forma en la cima del Grupo B. Los bolsos no pudieron revertir un mal partido que refleja, una vez más, el momento por el que pasan los de La Blanqueada.

Y fue en su propia casa, el Gran Parque Central, donde el tricolor tocó fondo. Fueron dos goles lo suficientes para poner a Wanderers en la cima. Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos, marcaron para el bohemio. Luciano Boggio descontó para el bolso.

NACIONAL:

Alexis Martín Arias, Emiliano Ancheta (55′ Luis Mejía), Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido, Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro (46′ Agustín Dos Santos), Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera (70′ Tiziano Correa) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jorge Bava.

Suplentes: Paolo Calione, Tomás Viera, Benjamín Núñez, Lucas Rodríguez, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez.

WANDERERS:

Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe (57′ Alan García), Santiago Benítez, Nicolás Queiroz, José Alberti, Facundo Labandeira (57′ Jonás Luna), Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino.

Director técnico: Mathías Corujo.

Suplentes: Gerónimo Govea, Mateo Acosta, Santiago Guzmán, Gonzalo Freitas, Enzo Porro, Jonathan Urretaviscaya, Esteban Crucci, Lautaro Blengio.

Temas

Te puede interesar