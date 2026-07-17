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Euforia mundialista: Aerolíneas Argentinas suma más vuelos para trasladar hinchas a la final

La selección argentina se mide el domingo ante España por la final del Mundial 2026 y para que nadie se lo pierda habrá más vuelos a EEUU.

Aerolíneas Argentinas se suma a la euforia por la final del Mundial.

Aerolíneas Argentinas se suma a la euforia por la final del Mundial.
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La empresa estatal Aerolíneas Argentinas ofreció un tercer vuelo en estas últimas horas hacia la ciudad estadounidense de Nueva York para que los seguidores de la vigente campeona del mundo puedan presenciar este domingo la final contra España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Aerolíneas Argentinas suma un tercer vuelo especial a Nueva York para la final del Mundial", informó la compañía en un comunicado.

El nuevo tramo de ida, que saldrá este sábado a las 22:00 hora local , cuesta en clase económica U$S 3.170, si bien el precio de partida fueron U$S 2.200, más impuestos.

La firma agendó un nuevo vuelo hacia Nueva York después de que se agotaran en menos de 12 horas los pasajes de los dos vuelos especiales anunciados el miércoles, luego de que la albiceleste ganara 2-1 a Inglaterra en las semifinales; esos vuelos fueron programados para este viernes y este sábado.

Los tres vuelos saldrán del aeropuerto internacional de Ezeiza, al oeste de la provincia de Buenos Aires, y aterrizarán en la terminal John F. Kennedy, de Nueva York.

Hacia la final

"Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la selección argentina", destacó la empresa.

Los dos vuelos diarios a Miami que brinda Aerolíneas en estos días previos a la final también se encuentran completos.

La selección que dirige Lionel Scaloni se medirá con España este domingo 19 de julio a las 16:00 en la ciudad de Nueva Jersey.

(Sputnik)

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