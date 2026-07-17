Euforia mundialista: Aerolíneas Argentinas suma más vuelos para trasladar hinchas a la final

La firma agendó un nuevo vuelo hacia Nueva York después de que se agotaran en menos de 12 horas los pasajes de los dos vuelos especiales anunciados el miércoles, luego de que la albiceleste ganara 2-1 a Inglaterra en las semifinales; esos vuelos fueron programados para este viernes y este sábado.

Los tres vuelos saldrán del aeropuerto internacional de Ezeiza, al oeste de la provincia de Buenos Aires, y aterrizarán en la terminal John F. Kennedy, de Nueva York.

Hacia la final

"Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la selección argentina", destacó la empresa.

Los dos vuelos diarios a Miami que brinda Aerolíneas en estos días previos a la final también se encuentran completos.

La selección que dirige Lionel Scaloni se medirá con España este domingo 19 de julio a las 16:00 en la ciudad de Nueva Jersey.

(Sputnik)