La empresa estatal Aerolíneas Argentinas ofreció un tercer vuelo en estas últimas horas hacia la ciudad estadounidense de Nueva York para que los seguidores de la vigente campeona del mundo puedan presenciar este domingo la final contra España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
todos quieren ir
Euforia mundialista: Aerolíneas Argentinas suma más vuelos para trasladar hinchas a la final
La selección argentina se mide el domingo ante España por la final del Mundial 2026 y para que nadie se lo pierda habrá más vuelos a EEUU.