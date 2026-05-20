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Deportes Nacional | Bava | rival

Libertadores

No hay mañana para Nacional y está obligado a ganarle Universitario

Bava repite la misma oncena que viene de ganar los últimos dos partidos. En Universitario debuta como entrenador el argentino Héctor Cuper de 70 años.

Nacional se juega su futuro en la Libertadores ante Universitario.

Nacional se juega su futuro en la Libertadores ante Universitario.
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Por Gastón García

No es un partido más para Nacional el de esta noche ante Universitario de Perú por la Libertadores. El tricolor está obligado a ganar porque si pierde quedará afuera de todo certamen internacional y si empata solo aspiraría a disputar la Sudamericana.

Por el grupo B, anoche Coquimbo Unido golpeó como local a Deportes Tolima 3 a 0 y entreveró aún más la fase. El conjunto chileno quedó como líder del grupo con 10 puntos, Tolima tiene 7, Universitario y Nacional tienen 4.

Una buena para Nacional es que con la victoria de Coquimbo, el equipo dirigido por Jorge Bava pasó a depender de si mismo y si le gana a los cremas cerrarán la llave el martes 26 en el Gran Parque Central ante Coquimbo Unido. De obtener un triunfo en ese partido llegará a 10 puntos y todo dependerá de la diferencia de goles.

Es fácil, sí, imposible no. Por eso, para la noche Jorge Bava colocaría los mismos once que vienen de ganar los últimos dos partidos.

Si bien el equipo no mostró un gran fútbol, el entrenador pretende darle confianza a una oncena y no andar experimentando en un partido decisivo. Por poner un ejemplo, Agustín Rogel esta totalmente recuperado de su dolencia física. Trabajó a la par del grupo en los últimos entrenamientos, pero Bava prefirió confirmar a Tomás Viera para acompañar a Sebastián Coates en la zaga.

Lo concreto es que equipo que gana no se toca, y Bava mandará a la cancha a Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

El rival

Universitario ganó solo tres de sus últimos 10 partidos, siendo uno de ellos ante Nacional en Lima, mientras que los otros dos fueron en el marco del torneo local.

Si bien no atraviesa un buen momento deportivo, esta noche tendrá una novedad y es el estreno del técnico argentino Héctor Cuper. A los 70 años, y tres décadas después de su último equipo dirigido en Sudamericana, el entrenador debutará frente a Nacional . Cuper fue dos veces subcampeón de la Champions League dirigiendo a Valencia y además fue entrenador de varias selecciones como Uzbekistán, Congo, Siria, y Egipto.

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