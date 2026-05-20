No hay mañana para Nacional y está obligado a ganarle Universitario

Es fácil, sí, imposible no. Por eso, para la noche Jorge Bava colocaría los mismos once que vienen de ganar los últimos dos partidos.

Si bien el equipo no mostró un gran fútbol, el entrenador pretende darle confianza a una oncena y no andar experimentando en un partido decisivo. Por poner un ejemplo, Agustín Rogel esta totalmente recuperado de su dolencia física. Trabajó a la par del grupo en los últimos entrenamientos, pero Bava prefirió confirmar a Tomás Viera para acompañar a Sebastián Coates en la zaga.

Lo concreto es que equipo que gana no se toca, y Bava mandará a la cancha a Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

El rival

Universitario ganó solo tres de sus últimos 10 partidos, siendo uno de ellos ante Nacional en Lima, mientras que los otros dos fueron en el marco del torneo local.

Si bien no atraviesa un buen momento deportivo, esta noche tendrá una novedad y es el estreno del técnico argentino Héctor Cuper. A los 70 años, y tres décadas después de su último equipo dirigido en Sudamericana, el entrenador debutará frente a Nacional . Cuper fue dos veces subcampeón de la Champions League dirigiendo a Valencia y además fue entrenador de varias selecciones como Uzbekistán, Congo, Siria, y Egipto.