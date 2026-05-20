No hay mañana para Nacional y está obligado a ganarle Universitario

No es un partido más para Nacional el de esta noche ante Universitario de Perú por la Libertadores. El tricolor está obligado a ganar porque si pierde quedará afuera de todo certamen internacional y si empata solo aspiraría a disputar la Sudamericana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Por el grupo B, anoche Coquimbo Unido golpeó como local a Deportes Tolima 3 a 0 y entreveró aún más la fase. El conjunto chileno quedó como líder del grupo con 10 puntos, Tolima tiene 7, Universitario y Nacional tienen 4.
Una buena para Nacional es que con la victoria de Coquimbo, el equipo dirigido por Jorge Bava pasó a depender de si mismo y si le gana a los cremas cerrarán la llave el martes 26 en el Gran Parque Central ante Coquimbo Unido. De obtener un triunfo en ese partido llegará a 10 puntos y todo dependerá de la diferencia de goles.
Es fácil, sí, imposible no. Por eso, para la noche Jorge Bava colocaría los mismos once que vienen de ganar los últimos dos partidos.
Si bien el equipo no mostró un gran fútbol, el entrenador pretende darle confianza a una oncena y no andar experimentando en un partido decisivo. Por poner un ejemplo, Agustín Rogel esta totalmente recuperado de su dolencia física. Trabajó a la par del grupo en los últimos entrenamientos, pero Bava prefirió confirmar a Tomás Viera para acompañar a Sebastián Coates en la zaga.
Lo concreto es que equipo que gana no se toca, y Bava mandará a la cancha a Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
El rival
Universitario ganó solo tres de sus últimos 10 partidos, siendo uno de ellos ante Nacional en Lima, mientras que los otros dos fueron en el marco del torneo local.
Si bien no atraviesa un buen momento deportivo, esta noche tendrá una novedad y es el estreno del técnico argentino Héctor Cuper. A los 70 años, y tres décadas después de su último equipo dirigido en Sudamericana, el entrenador debutará frente a Nacional . Cuper fue dos veces subcampeón de la Champions League dirigiendo a Valencia y además fue entrenador de varias selecciones como Uzbekistán, Congo, Siria, y Egipto.