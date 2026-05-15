Con la vuelta de el Diente López, Nacional repite oncena y visita a Torque

La novedad es el regreso de Nicolás López a la convocatoria pero ocupará un lugar en el banco de los suplentes. El Diente estuvo al margen por lesión en los últimos 4 partidos del bolso.

Mira de reojo a Universitario

Más allá de que el partido de esta noche es importante, el entrenador también piensa en Universitario de Perú. Los tricolores se enfrentarán al conjunto crema el próximo miércoles a la hora 19:30 en el Gran Parque Central, en choque decisivo para su continuidad en la Libertadores. Es verdad que Nacional debe recuperar y hacer la mayor cantidad de puntos en este Torneo Intermedio para recortar los 9 puntos que Racing le lleva en la Tabla Anual, pero el partido de Copa puede marcar el futuro de Nacional en la temporada.

Es el momento tal vez de dar ese paso, de dar ese plus y demostrar que en el Parque se debe de ganar a como de lugar.

Pero volviendo al encuentro de esta noche, Bava no duda y pone toda la carne en el asador. Sabe que no puede dejar más puntos, que la situación en la tabla es complicada. Pero también sabe que los demás equipos van a dejar puntos a la larga y es ahí donde Nacional se tiene que aprovechar y descontar lo máximo que se pueda.

En el historial del torneo intermedio, Nacional y Torque se enfrentaron en dos oportunidades. La primera fue en el 2018 cuando los dos llegaron a la final. En esa oportunidad Nacional venció 3a2 luego de ir perdiendo 2 a 0.

El segundo choque por el Intermedio se dio el año pasado y también fue victoria de Nacional, pero esta vez 2 a 1 con goles de Rómulo Otero y Gonzalo Petit.