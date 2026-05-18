Bava tiene dos caminos para enfrentar a Universitario: repite o mete mano

El miércoles con Universitario

Nacional ya dio vuelta la página y piensa en el choque clave del miércoles ante Universitario de Perú en el Gran Parque Central. En ese contexto Bava tiene dos caminos para obtener una victoria impostergable: poner el mismo once de los dos últimos partidos o meter algún cambio para sorprender.

Una de las posibilidades puede ser el ingreso de Nicolás López, que no juega desde hace 5 partidos a raíz de una dolencia con la que se retiró en abril ante Danubio. Si bien estuvo en el banco ante Montevideo City Torque, no tuvo minutos el pasado viernes. Bava también está atento a la evolución de Juan Cruz de los Santos que había sufrido una molestia ante los ciudadanos, pero aparentemente no tiene nada importante y estaría a la orden. La otra posibilidad es colocar a Luciano Boggio por Agustín Dos Santos, para darle una mayor solidez al centro del campo. Habrá que esperar por el juvenil está muy bien considerado por el entrenador.

Por su parte, Juan de Dios Pintado ya entrena con normalidad y entraría en la convocatoria, mientras se espera la evolución de Agustín Rogel.

En definitiva, Bava hace los últimos ajustes para un partido crucial en las pretensiones de Nacional de seguir adelante en la Libertadores.