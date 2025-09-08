Bielsa desafectó a cuatro jugadores para la última fecha de Eliminatorias

La buena noticia para el técnico argentino Marcelo Bielsa es que para enfrentar a Chile contará con Ronald Araujo y Nahitan Nández, que vuelven de sus suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas y también con Darwin Núñez, que cumplió ante Perú su última fecha de sanción tras los incidentes de la Copa América.

La decisión de desafectar a 3 jugadores y uno suspendido, confirma que habrá al menos cuatro variantes en la alineación. Los retornos de Nahitan Nández y Ronald Araujo en la defensa por Varela y Olivera, luego de haber cumplido una suspensión, son un hecho. Además, Matías Viña podría ingresar por Joaquín Piquerez.

Las dudas surgen sobre los sustitutos de Giorgian de Arrascaeta en el mediocampo y Facundo Pellistri en la banda derecha del ataque. Manuel Ugarte ingresaría en la línea de volantes en lugar del jugador de Flamengo junto a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, y Cristian Olivera es la alternativa más fuerte para aparecer como extremo.

Los que viajan a Santiago

Arqueros

Sergio Rochet

Santiago Mele

Franco Israel

Defensores

Nahitan Nández

José Luis Rodríguez

Ronald Araujo

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Joaquín Piquerez

Matías Viña

Mediocampistas

Juan Manuel Sanabria

Kevin Amaro

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Emiliano Martínez

Federico Valverde

Rodrigo Zalazar

Delanteros

Ignacio Laquintana

Cristian Olivera

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Darwin Núñez

Federico Viñas