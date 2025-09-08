Bielsa desafectó a cuatro jugadores para la última fecha de Eliminatorias

Luego de derrotar el jueves 3 a 0 a Perú y lograr la clasificación al Mundial 2026, la selección de Uruguay entrenó este domingo de mañana en el Complejo Celeste de cara al partido del martes a las 20:30 horas frente a Chile en Santiago, por la última fecha de las Eliminatorias.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Luego de la práctica fueron liberados cuatro futbolistas, todos titulares el pasado jueves contra Perú. Además de Mathías Olivera, que está suspendido por acumulación de amonestaciones, retornarán a sus clubes Facundo Pellistri, del Panathinaikos griego, y dos jugadores del Flamengo: Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela.
La buena noticia para el técnico argentino Marcelo Bielsa es que para enfrentar a Chile contará con Ronald Araujo y Nahitan Nández, que vuelven de sus suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas y también con Darwin Núñez, que cumplió ante Perú su última fecha de sanción tras los incidentes de la Copa América.
La decisión de desafectar a 3 jugadores y uno suspendido, confirma que habrá al menos cuatro variantes en la alineación. Los retornos de Nahitan Nández y Ronald Araujo en la defensa por Varela y Olivera, luego de haber cumplido una suspensión, son un hecho. Además, Matías Viña podría ingresar por Joaquín Piquerez.
Las dudas surgen sobre los sustitutos de Giorgian de Arrascaeta en el mediocampo y Facundo Pellistri en la banda derecha del ataque. Manuel Ugarte ingresaría en la línea de volantes en lugar del jugador de Flamengo junto a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, y Cristian Olivera es la alternativa más fuerte para aparecer como extremo.
Los que viajan a Santiago
Arqueros
Sergio Rochet
Santiago Mele
Franco Israel
Defensores
Nahitan Nández
José Luis Rodríguez
Ronald Araujo
Santiago Bueno
Sebastián Cáceres
Joaquín Piquerez
Matías Viña
Mediocampistas
Juan Manuel Sanabria
Kevin Amaro
Manuel Ugarte
Rodrigo Bentancur
Emiliano Martínez
Federico Valverde
Rodrigo Zalazar
Delanteros
Ignacio Laquintana
Cristian Olivera
Brian Rodríguez
Rodrigo Aguirre
Darwin Núñez
Federico Viñas