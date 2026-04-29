Deportivo Riestra remontó el partido y le sacó el invicto a MC Torque

Sobre el final de la primera mitad, Deportivo Riestra iba a dar vuelta el resultado. Otra vez la pelota quieta fue clave. Un tiro libre desde la izquierda cayó al área, y luego de un muy mal despeje, le quedó a Juan Randazzo que sólo en el punto penal marcó el segundo tanto para el equipo argentino.

MC Torque sumó su primera derrota en la Copa Sudamericana, pero de igual manera mantiene el liderazgo de la tabla, lugar que podría alcanzar Gremio. Por el lado del elenco argentino, Deportivo Riesta ganó tres puntos de oro que lo ponen en la pelea por seguir en carrera.

Deportivo Riestra

Ignacio Arce, Juan Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo (69’ Cristian Paz), Ángel Stringa (86’ Pablo Monje), Rodrigo Sayavedra, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor (64’ Antony Alonso), Gonzalo Flores (69’ Pedro Ramírez) y Mauro Smarra (64’ Jonathan Herrera).

DT: Guillermo Duró.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero (82’ Sebastián Cáceres), Franco Romero, Kevin Silva (63’ Nahuel Da Silva), Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Pablo Siles (63’ Diogo Guzmán), Gonzalo Montes, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (82’ Juan Quintana).

DT: Marcelo Méndez.