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Deportes Deportivo Riestra |

Sudamericana

Deportivo Riestra remontó el partido y le sacó el invicto a MC Torque

El equipo de Marcelo Méndez comenzó ganando pero dos errores le propinaron la derrota. Gremio puede alcanzarlos en la punta.

Deportivo Riestra venció a MC Torque por la Sudamericana.

Deportivo Riestra venció a MC Torque por la Sudamericana.

 FotoBaires / FocoUy
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Se terminó el invicto de MC Torque en la Copa Sudamericana, que pese a haber comenzado ganando, cayó ante Deportivo Riestra en Buenos Aires. A pesar de la derrota, los ciudadanos siguen en los más alto de la tabla pero Gremio puede igualar su línea.

El encuentro lo abrió MC Torque, que a los 19 minutos se puso en ventaja gracias a un perfecto tiro libre de Facundo Silvera. De pierna zurda pasó la pelota por sobre la barrera y se coló contra el palo izquierdo de Arce que no pudo más que quedarse parado en el centro del arco.

Pero la alegría duró poco y siete minutos más tarde, Juan Randazzo marcó el empate. Un tiro libre desde la mitad de la cancha cayó dentro del área, donde luego de una serie de rebotes le quedó al zaguero que de pierna zurda puso la pelota abajo contra el palo izquierdo de Torgnascioli.

Sobre el final de la primera mitad, Deportivo Riestra iba a dar vuelta el resultado. Otra vez la pelota quieta fue clave. Un tiro libre desde la izquierda cayó al área, y luego de un muy mal despeje, le quedó a Juan Randazzo que sólo en el punto penal marcó el segundo tanto para el equipo argentino.

MC Torque sumó su primera derrota en la Copa Sudamericana, pero de igual manera mantiene el liderazgo de la tabla, lugar que podría alcanzar Gremio. Por el lado del elenco argentino, Deportivo Riesta ganó tres puntos de oro que lo ponen en la pelea por seguir en carrera.

Deportivo Riestra

Ignacio Arce, Juan Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo (69’ Cristian Paz), Ángel Stringa (86’ Pablo Monje), Rodrigo Sayavedra, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor (64’ Antony Alonso), Gonzalo Flores (69’ Pedro Ramírez) y Mauro Smarra (64’ Jonathan Herrera).

DT: Guillermo Duró.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero (82’ Sebastián Cáceres), Franco Romero, Kevin Silva (63’ Nahuel Da Silva), Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Pablo Siles (63’ Diogo Guzmán), Gonzalo Montes, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (82’ Juan Quintana).

DT: Marcelo Méndez.

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