Bielsa habló sobre Suárez y Cavani: ¿Qué dijo?

El entrenador argentino mostró su disconformidad con los dos partidos que Uruguay disputó en el mes de marzo. Sobre el rendimiento del plantel en el empate ante Euskadi, manifestó que "lo que pasó en la cancha no fue valioso, mis sensaciones no fueron buenas y jugaron mejor que nosotros. No quedo con un buen recuerdo de este partido". Agregó que el rendimiento fue bajo y que al equipo le costó plasmar la idea de juego que querían imponer.