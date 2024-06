Bielsa tiene los once de Uruguay para el debut del domingo

Por otra parte, Mathías Olivera parece ganarse un lugar en la zaga nuevamente, quedando el experimentado zaguero del Atlético Madrid José María Giménez en el banco de suplentes. Con ese panorama, Nahitan Nández se mantendría en el lateral derecho y Ronald Araújo sería el zaguero por ese lado. Por su parte en la zona izquierda de la defensa jugaría el actual futbolista de Flamengo de Brasil Matías Viña.

El once de Bielsa

En el cierre del entrenamiento de ayer, Valverde dio un susto al cuerpo técnico al no poder terminar la sesión, pero solamente se trató de cansancio debido al trajín de partidos que trae encima, sumado a un golpe en el pie que había sufrido. No pasó a mayores y no tendrá problemas para ser titular el domingo.

De esa manera, el once de Bielsa sería con Sergio Rochet, Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Al igual que Giménez, el que estará en el banco de suplentes esperando su oportunidad es el goleador histórico de la selección nacional, Luis Suárez. Tampoco aparece en el once inicial Rodrigo Bantancour, pero seguramente tomará minutos con el correr del partido.

Del otro lado, Panamá, dirigido técnicamente por el español de origen danés Thomas Christiansen, también entrenó ayer, pero por la mañana. Cabe recordar que los panameños, que cuentan en sus filas con el arquero de Nacional Luis Mejía, viajaron con 25 jugadores debido a que Harold Cummings, que iba a reemplazar al lesionado Aníbal Godoy, rechazó la convocatoria. Otro conocido nuestro que no estará en la Copa América por lesión es Cecilio Waterman, quien tuvo un pasaje en Uruguay por Fénix , Defensor Sporting y Plaza Colonia. Hoy defiende a Alianza Lima de Perú.