Defensor Sporting y Albion repartieron puntos en el último partido de la fecha

Se cerró la novena fecha del Torneo Apertura, con el empate a uno entre Defensor Sporting y Albion, encuentro que se disputó en el Estadio Luis Franzini. El partido tuvo dos tiempos muy diferentes y terminaron repartiendo unidades de manera justa.
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La primera mitad del encuentro fue muy atractiva, con mucha dinámica y de ida y vuelta. A los ocho minutos, Defensor Sporting se puso en ventaja tras un envío desde la izquierda de Agazzi que anticipó Brian Montenegro para empujar la pelota al fondo de la red.
Promediando el primer tiempo iba a llegar el empate. Una pelota que le quedó a Carlos Airala de frente al arco, y con un sablazo de media distancia puso la pelota contra el palo, igualando el marcador en el Franzini.
Sin embargo, todo eso bueno que se había visto en los primeros cuarenta y cinco minutos se diluyó para el complemento, entrando en un encuentro muy friccionado y poco atractivo.
Defensor Sporting
Kevin Dawson, Lucas Agazzi, Guillermo De Los Santos (53′ Mateo Caballero), Juan Francisco Sorondo, Axel Frugone, Mauricio Amaro, Juan Manuel Jorge (65′ Germán Barrios), Nicolás Wunsch (82′ Valentín Rodríguez), Facundo Castro (65′ Brian Lozano), Alexander Machado (65′ Alan Torterolo) y Brian Montenegro.
DT: Román Cuello
Albion
Sebastián Jaume, Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, José Álvarez, Tomás Moschión, Francisco Ginella (87′ Federico Puente), Carlos Airala (79′ Briam Acosta), Santiago Costa (69′ Lucas Rodríguez), Agustín Vera (87′ Hernán Toledo) y Álvaro López (79′ Tobías Figueroa).
DT: Federico Nieves