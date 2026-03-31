Habló Bielsa y dijo que le parece "imprudente" ver a Uruguay como candidato a campeón

"Describir al equipo que me toca dirigir como candidato a ganar la Copa del Mundo me parece imprudente y desaconsejado". Así, sin filtros, el técnico de la selección nacional, Marcelo Bielsa, respondió a la pregunta sobre su opinión del equipo tras el empate con Argelia.
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Tras el partido, que dejó más dudas que certezas y confirmó la pálida imagen del combinado celeste en sus últimas presentaciones, Bielsa habló con la prensa en la tradicional conferencia.
Allí, dejó en claro que que no imagina a Uruguay como candidato a campeón. "Describir al equipo que me toca dirigir como candidato a ganar la Copa del Mundo me parece imprudente y desaconsejado. Ese tipo de cosas se demuestran, más que proclamarlas y en una competencia tan cerrada como un Mundial, en el que cada partido ofrece variantes y opciones en el crecimiento dentro de la competencia, no creo que haya que anticipar. Una cosa son los planes y otra cosa son los hechos. A veces los hechos se oponen a los planes", sentenció.
El partido con Argelia
Sobre el resultado del encuentro con la selección de Argelia, dijo que el partido "fue técnico, físico, competido. Uruguay jugó mejor que contra Inglaterra, mucho tiempo en campo rival, manejó la pelota, posesión, gobierno del trámite del partido y llegadas con peligro".
Durante la conferencia, Bielsa fue interrogado por los cambios realizados sobre el final del partido, cuestionados por varios periodistas y comentaristas.
"Usted presupone que eso genera molestias", respondió al periodista que lo interrogó. Y agregó que en los partidos "hay necesidades que deben ser resueltas. Cuando noto a un jugador cansado, si hay cansancio, este siempre está emparentado con posibles lesiones. Si saco a Valverde y hago entrar a un compañero, si pensara que el que ingresa está molesto porque juega poco tiempo, debería ignorar el concepto que acabo de dar".
"Respecto de De la Cruz que fue el otro ingresante, De Arrascaeta es un jugador que si se revisa este último año donde estuvo tan brillante, constantemente fue dosificado en sus partidos. Si yo veo a un jugador cansado, lo sustituyo", subrayó. Y agregó: "Por ejemplo, (Juan Manuel) Sanabria jugó muy pocos minutos y a mí me dejó buenas sensaciones. Contra Inglaterra casi todos los jugadores corrieron más del normal".