Habló Bielsa y dijo que le parece "imprudente" ver a Uruguay como candidato a campeón

El partido con Argelia

Sobre el resultado del encuentro con la selección de Argelia, dijo que el partido "fue técnico, físico, competido. Uruguay jugó mejor que contra Inglaterra, mucho tiempo en campo rival, manejó la pelota, posesión, gobierno del trámite del partido y llegadas con peligro".

Durante la conferencia, Bielsa fue interrogado por los cambios realizados sobre el final del partido, cuestionados por varios periodistas y comentaristas.

"Usted presupone que eso genera molestias", respondió al periodista que lo interrogó. Y agregó que en los partidos "hay necesidades que deben ser resueltas. Cuando noto a un jugador cansado, si hay cansancio, este siempre está emparentado con posibles lesiones. Si saco a Valverde y hago entrar a un compañero, si pensara que el que ingresa está molesto porque juega poco tiempo, debería ignorar el concepto que acabo de dar".

"Respecto de De la Cruz que fue el otro ingresante, De Arrascaeta es un jugador que si se revisa este último año donde estuvo tan brillante, constantemente fue dosificado en sus partidos. Si yo veo a un jugador cansado, lo sustituyo", subrayó. Y agregó: "Por ejemplo, (Juan Manuel) Sanabria jugó muy pocos minutos y a mí me dejó buenas sensaciones. Contra Inglaterra casi todos los jugadores corrieron más del normal".