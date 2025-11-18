Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

se va el último del año

Uruguay con cambios para enfrentar esta noche a Estados Unidos

El encuentro que comenzará a las 21:00 horas de nuestro país tendrá lugar en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa.

Uruguay enfrenta a Estados Unidos.

Uruguay enfrenta a Estados Unidos.

 Foto: Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Desde las 21:00 horas, Uruguay estará enfrentando a Estados Unidos en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, en lo que será el último compromiso de la selección nacional en esta temporada. Bielsa parará un equipo con muchas variantes respecto a lo que fue el empate sin goles ante México.

El encuentro de esta noche tendrá el arbitraje de los guatemaltecos Julio Luna, acompañado por Juan Tipaz, Jorge Ordóñez y el costarricense Brayan Cruz como cuarto árbitro.

De esta manera, el once de Uruguay para esta noche sería con Cristopher Fiermarin; Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matias Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.

Dejá tu comentario

Te puede interesar