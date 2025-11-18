Desde las 21:00 horas, Uruguay estará enfrentando a Estados Unidos en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, en lo que será el último compromiso de la selección nacional en esta temporada. Bielsa parará un equipo con muchas variantes respecto a lo que fue el empate sin goles ante México.
se va el último del año
Uruguay con cambios para enfrentar esta noche a Estados Unidos
El encuentro que comenzará a las 21:00 horas de nuestro país tendrá lugar en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa.