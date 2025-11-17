Mediante un proceso abreviado por parte del fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, el dueño de Transhotel fue condenado, por los delitos de apropiación indebida y cheques sin fondos, a 24 meses de prisión, que será sustituida por libertad a prueba, que incluye 10 meses de tareas comunitarias y fijación de domicilio.
Defraudó a 700 personas
Condenaron a dos años de prisión al dueño de Transhotel por apropiación indebida y cheques sin fondos
