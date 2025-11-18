Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes CDS | Nacional | Cortés

Primera final

Explotará el CDS: Peñarol dio a conocer los precios para la primera final

El carbonero recibirá a Nacional el domingo en el Estadio Campeón del Siglo a partir de la hora 16:30.

Peñarol recibirá a Nacional en el CDS.

 Foto: Tenfield
Peñarol dio a conocer los precios de las entradas para la primera final clásica por el Campeonato Uruguayo ante Nacional, que será este domingo a las 16:30 horas en el estadio Campeón del Siglo.

La venta comenzará este martes a las 13 horas para socios, quienes contarán con prioridad en cuanto a precios y fechas con respecto al público general: pagarán un 50% menos y tendrán las primeras 48 horas de venta exclusiva. Los generales podrán comprar su entrada a partir del jueves a las 13.

El viernes aumentará el precio de las entradas para los socios con relación a los primeros días, en los que la Guelfi costará $250 y la Cataldi $450 (como precios más populares). Los tickets para generales irán de $450 a $1.700.

Las entradas se comprarán a través de Tickantel para los socios y generales, mientras que los palquistas y butaquistas canjearán gratis a través de la aplicación habitual. Los menores de hasta 10 años inclusive ingresarán gratis.

Estudios a Cortés

Peñarol terminó el fin de semana con una primera preocupación de cara a los partidos finales ante Nacional: la salud de Brayan Cortés. El arquero chileno sufrió una fuerte contractura durante la semifinal contra Liverpool y este martes se someterá a estudios para corroborar su entidad.

Cortés se sintió cuando iban 56 minutos del partido en una jugada que protagonizó con Pedro Milans y Nicolás Vallejo. Sebastián Lentinelly, arquero de Liverpool, sacó bien largo y puso a correr al joven puntero argentino, que la fue a buscar hasta el área de enfrente.

Milans bajó a la par del atacante negriazul para cubrir la pelota, pero cuando fueron llegando al área esperó por su arquero, y el arquero esperó por Milans. En ese instante de confusión, Vallejo aprovechó para dar un último acelerón y disputar la pelota dividida.

Cortés reaccionó rápido y llegó primero a la pelota, pero los dos futbolistas chocaron y el de Liverpool se quedó tendido sobre el césped reclamando penal. No obstante, el árbitro Andrés Matonte desestimó y el equipo del VAR también.

El chileno se quedó con el balón y repuso rápido para la salida del carbonero, y en ese momento no aquejó ningún dolor. De hecho evidentemente siguió atajando durante todo lo que restaba del complemento, más los 30 minutos del tiempo extra.

