Agónico triunfo de Irak para clasificar al repechaje rumbo al Mundial

El Estadio Internacional de Basora recibió el último partido de las Eliminatoria de Asia rumbo al Mundial 2026, en dónde la selección local, Irak, venció por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos y de esta manera jugará el repechaje.
El encuentro se abrió en la segunda parte, cuando a los 55 minutos Caio Lucas quedó mano a mano con el golero, y de esta manera adelantar a Emiratos Árabes Unidos en el marcador.
Sin embargo, la selección local reaccionó y once minutos más tarde Mohanad Ali conectó de cabeza para igualar las acciones, llevando el encuentro al tiempo extra.
Pese a que la visita fue superior, el árbitro sancionó penal a favor de Irak en el minuto 107 por una mano dentro del área, que Amir Al Ammari se encargó de cambiar por gol y darle el triunfo a la selección local.
Irak clasificó al repechaje y ahora irá en busca de volver a un Mundial luego de 40 años de ausencia.