Deportes Mundial |

sigue en camino

Agónico triunfo de Irak para clasificar al repechaje rumbo al Mundial

Irak venció 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos y quedó a un paso de volver a un Mundial luego de 40 años de ausencia.

Irak a un paso del Mundial.

 Foto: Selección de Irak
El Estadio Internacional de Basora recibió el último partido de las Eliminatoria de Asia rumbo al Mundial 2026, en dónde la selección local, Irak, venció por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos y de esta manera jugará el repechaje.

El encuentro se abrió en la segunda parte, cuando a los 55 minutos Caio Lucas quedó mano a mano con el golero, y de esta manera adelantar a Emiratos Árabes Unidos en el marcador.

Sin embargo, la selección local reaccionó y once minutos más tarde Mohanad Ali conectó de cabeza para igualar las acciones, llevando el encuentro al tiempo extra.

Pese a que la visita fue superior, el árbitro sancionó penal a favor de Irak en el minuto 107 por una mano dentro del área, que Amir Al Ammari se encargó de cambiar por gol y darle el triunfo a la selección local.

Irak clasificó al repechaje y ahora irá en busca de volver a un Mundial luego de 40 años de ausencia.

