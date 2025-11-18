Empresa tecnológica UKG se va de Uruguay y deja a 300 personas sin trabajo

"Cuenten con nosotros para seguir creciendo”, señaló el ministro Omar Paganini en mayo de 2023, cuando la empresa presentó sus oficinas en el LATU. En esa instancia, la directora para Uruguay de UKG, Chiara Toscani, expresó: "Estamos en línea con la misión del gobierno de convertir a Uruguay en un hub tecnológico para la región"

"Pusimos foco en Uruguay por su estabilidad política, económica y el talento que encontramos", aseveró Toscani en una entrevista a Crónicas.

"La idea es seguir creciendo y por ahora los resultados de este primer año fueron muy positivos, y tenemos un gran apoyo y reconocimiento de UKG desde Estados Unidos. Que una empresa como UKG decida instalarse en Uruguay no es algo menor, sino que representa una apuesta firme y sólida a seguir creciendo desde acá", mencionó la representante de UKG Uruguay.

UKG se comprometió a brindar detalles del cierre en Uruguay

Desde la compañía especificaron que por el momento no van a dar declaraciones, dado que primero prevén “brindar información a los colaboradores”.

Según informó El Observador, UKG se comprometió a notificar a cada uno de los empleados sobre su situación particular y también a dar detalles de cómo será el cierre de la empresa en Uruguay.