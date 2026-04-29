Gobierno impulsa debate tripartito sobre reducción de la jornada laboral

El jerarca subrayó que la seguridad laboral "no es negociable" y destacó que la actual gestión se apoya en el Compromiso por la Seguridad, la Salud y la Vida, una estrategia basada en la sensibilización, el diálogo tripartito y una fiscalización rigurosa en todo el territorio nacional.

Cifras en descenso: 2026 marca un hito en seguridad

Por su parte, el inspector general del Trabajo, Luis Puig, presentó datos alentadores sobre la siniestralidad en el país. Según adelantó, los siniestros mortales han registrado una reducción sustancial:

Primer trimestre 2025: 13 fallecimientos.

Primer trimestre 2026: 6 fallecimientos.

Pese al descenso del 53%, Puig calificó como "inaceptable" que sigan ocurriendo muertes en el ámbito laboral y aseguró que el MTSS no bajará la guardia. En las próximas dos semanas se presentará un informe exhaustivo que analiza la evolución de la accidentabilidad en la última década (2014-2025).

Próximas acciones y foco en poblaciones vulnerables

Para consolidar estos avances, el MTSS ejecutará dos campañas estratégicas este año: