Gobierno impulsa debate tripartito sobre reducción de la jornada laboral

En el marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reafirmó su compromiso con la integridad del trabajador al proponer un diálogo nacional sobre la reducción de la carga horaria y anunciar una disminución histórica en los accidentes laborales mortales durante el primer trimestre del año.
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Un debate sobre bienestar y productividad
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, anunció que el Gobierno ha invitado formalmente al Consejo Superior Tripartito a debatir la reducción de la jornada laboral. El objetivo central es analizar cómo una mayor disponibilidad de tiempo para el descanso y la vida familiar impacta positivamente en la salud ocupacional.
Debate nacional sobre reducción de la jornada laboral
"Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida. El desafío es determinar la viabilidad de este cambio sin afectar la productividad y la competitividad", enfatizó Castillo.
El jerarca subrayó que la seguridad laboral "no es negociable" y destacó que la actual gestión se apoya en el Compromiso por la Seguridad, la Salud y la Vida, una estrategia basada en la sensibilización, el diálogo tripartito y una fiscalización rigurosa en todo el territorio nacional.
Cifras en descenso: 2026 marca un hito en seguridad
Por su parte, el inspector general del Trabajo, Luis Puig, presentó datos alentadores sobre la siniestralidad en el país. Según adelantó, los siniestros mortales han registrado una reducción sustancial:
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Primer trimestre 2025: 13 fallecimientos.
Primer trimestre 2026: 6 fallecimientos.
Pese al descenso del 53%, Puig calificó como "inaceptable" que sigan ocurriendo muertes en el ámbito laboral y aseguró que el MTSS no bajará la guardia. En las próximas dos semanas se presentará un informe exhaustivo que analiza la evolución de la accidentabilidad en la última década (2014-2025).
Próximas acciones y foco en poblaciones vulnerables
Para consolidar estos avances, el MTSS ejecutará dos campañas estratégicas este año:
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Sensibilización: Prevención de accidentes laborales a nivel general.
Protección al Migrante: Un plan específico para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, identificados como un colectivo de alta vulnerabilidad.