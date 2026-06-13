Brasil tropezó en el debut, pero Vinicius evitó una sorpresa mayor ante Marruecos

El premio para esa superioridad llegó cuando Marruecos consiguió abrir el marcador, desatando la sorpresa entre los miles de espectadores presentes en el estadio. El gol reflejó lo que ocurría en el campo: un equipo africano decidido a competir de igual a igual ante uno de los gigantes históricos del fútbol mundial.

Brasil se vio obligado a reaccionar. Con escasa generación colectiva y pocas conexiones en ataque, la selección sudamericana encontró respuestas en el talento individual de sus figuras. Fue entonces cuando apareció Vinicius Júnior, uno de los futbolistas más determinantes del plantel.

El delantero recibió el balón sobre el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un potente remate imposible para el arquero Yassine Bono. La acción terminó en el fondo de la red y significó el empate que devolvió la tranquilidad al conjunto brasileño.

La igualdad no modificó demasiado el desarrollo posterior. Marruecos continuó mostrando orden táctico y disciplina defensiva, mientras que Brasil intentó asumir el protagonismo, aunque sin la claridad necesaria para romper nuevamente la resistencia rival.

El pitazo final dejó sensaciones encontradas. Para Marruecos, el empate tuvo sabor a victoria por el nivel exhibido ante uno de los favoritos al título. Para Brasil, en cambio, el resultado funcionó como una advertencia temprana: la jerarquía individual puede resolver situaciones puntuales, pero el funcionamiento colectivo todavía está lejos de alcanzar su mejor versión.