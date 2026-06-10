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Deportes Mundial 2026 | polémicas | Irán

La otra cara

Vergonzoso: el Mundial apenas comienza y ya genera polémicas en Estados Unidos

El Mundial 2026 ya enfrenta polémicas en Estados Unidos por controles migratorios, interrogatorios y problemas de ingreso de jugadores y árbitros.

Mundial 2026

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Polémicas del Mundial 2026.

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El Mundial 2026 todavía no tuvo su puntapié inicial, pero en los días previos al comienzo del torneo ya se registraron varios episodios vinculados a controles migratorios, procedimientos de seguridad y problemas con la documentación de algunos participantes, generando cuestionamientos y nuevas polémicas en torno a la organización del certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Controles especiales y demoras en los ingresos

Uno de los primeros casos que generó repercusión fue el de la selección de Senegal. La delegación africana arribó a Carolina del Norte y, según imágenes difundidas en redes sociales, sus integrantes fueron sometidos a extensos controles por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Las publicaciones mostraron largas filas y procedimientos adicionales que llamaron la atención por su rigurosidad.

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Otro episodio involucró a la selección de Uzbekistán. Durante la llegada del combinado asiático, agentes de seguridad desplegaron equipos de detección de explosivos y perros rastreadores para inspeccionar a la delegación. La escena generó comentarios debido a que no se reportaron medidas similares para otras selecciones.

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El gesto de Irán y el contexto político

Es conocido de antemano que la selección iraní ni siquiera podrá hacer reconocimiento del terreno antes de jugar y se quedará en México durante toda su estadía, viajando a EEUU solo para los partidos. La llegada de la comitiva estuvo marcado por un gesto simbólico. Los futbolistas y miembros de la delegación arribaron a México utilizando pines dorados con el número "168", en homenaje a las víctimas del bombardeo contra la escuela Shajareh Tayyebeh, ocurrido en Minab durante el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El número hace referencia a las personas fallecidas en ese ataque, entre ellas varios niños, según las autoridades iraníes.

La presencia de ese símbolo evidenció que las tensiones geopolíticas también acompañan al campeonato, en una competencia que debería "proyectar una imagen de integración y convivencia entre países".

Pin de la selección de Irán
Pin de la selección de Irán

Pin de la selección de Irán

Un futbolista retenido durante horas

La prensa iraquí y medios internacionales informaron que el delantero Ayman Hussein, una de las principales figuras de Irak, permaneció retenido varias horas en el aeropuerto de Chicago. El jugador habría sido sometido a un prolongado interrogatorio por parte de las autoridades migratorias antes de poder reunirse con el resto de la delegación.

De acuerdo con esos reportes, el futbolista estuvo alrededor de siete horas en el aeropuerto antes de recibir autorización para ingresar al país.

Ayman Hussein
Ayman Hussein, el jugador iraquí retenido. Europa Press

Ayman Hussein, el jugador iraquí retenido. Europa Press

Un árbitro rechazado en la frontera

La situación más delicada hasta el momento involucra al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, designado por la FIFA para participar en la Copa del Mundo. Según trascendió, el juez fue rechazado al llegar a Estados Unidos y tuvo que abandonar el país.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense señaló que la negativa estuvo relacionada con "preocupaciones en la verificación de antecedentes" y con cuestiones vinculadas a la documentación necesaria para ingresar.

Árbitro Somali
Árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, excluido por la FIFA del Mundial.

Árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, excluido por la FIFA del Mundial.

Mientras el torneo se presenta como una celebración de la diversidad y el encuentro entre culturas, algunos de estos episodios despiertan cuestionamientos sobre las dificultades que enfrentan muchos participantes para ingresar al país y sobre el impacto que los procedimientos pueden tener en el clima de una competencia que reúne a selecciones, periodistas y aficionados de todo el mundo.

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